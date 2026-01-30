LG, 2026시즌 연간회원 모집… ‘팬 보이스’ 자문단 의견 반영

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 새 시즌의 연간회원을 모집한다.

LG는 30일 “2026년 연간회원을 모집한다. 이번 연간회원 제도는 홈경기 관전 만족도 조사와 LG트윈스 팬 자문단인 ‘팬 보이스(Fan Voice)’를 통해 나온 다양한 의견을 반영했다”고 전했다.

LG의 2026년 연간회원 가입비는 엘린이 회원 10만원, 성인회원 15만원이다. 연간회원은 홈경기 선예매, 티켓·상품 할인, 구단 행사 및 경품 이벤트 응모 자격 등의 다양한 혜택이 주어진다. 엘린이 회원은 포인트 사용이 번거롭다는 ‘팬 보이스’ 의견을 반영해 포인트 대신 엘린이 전용 상품 패키지가 제공된다. 이번 패키지는 크로스 보냉백, 캡모자, 유니폼, 아크릴 굿즈, 카드홀더, 스티커 팩 등 10만원 상당의 다양한 상품으로 구성됐다. 구단은 “엘린이들의 구단 로열티가 한층 강화될 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

한편, 성인회원은 만족도가 높았던 쇼핑몰 포인트 15만원이 제공된다. 쇼핑몰 포인트로는 LG트윈스 어패럴샵에서 유니폼, 의류 및 용품 등 본인이 원하는 구단 상품을 구매할 수 있다.

엘린이 회원은 다음달 4일 오후 2시부터 9일 오후 2시, 성인회원은 5일 오후 2시부터 9일 오후 2시까지 홈페이지와 모바일 앱과 웹을 통해 가입할 수 있다.

자세한 내용은 LG트윈스 홈페이지 및 공식 SNS 계정을 통해 확인할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

