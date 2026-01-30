클래식과 훈훈함의 필승 조합…세븐틴 도겸이 제안하는 블레이저-데님은?

사진=랄프 로렌 코리아(Ralph Lauren Korea)

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 도겸이 29일 오후 ‘2026 호주 오픈(Australian Open 2026)’ 남자 단식 결승전 관람 차 인천공항을 통해 호주 멜버른으로 출국했다고 30일 밝혔다.

출국길에 선보인 공항패션 아이템은 모두 폴로 랄프 로렌(Polo Ralph Lauren) 제품이다. 폴로 랄프 로렌의 최신 테일러드 실루엣 중 하나인 폴로 클래식 라인으로, 여유로운 핏, 내추럴 숄더, 픽스티치 라펠 디테일을 자랑하는 폴로 클래식 개버딘 블레이저에 클래식핏 스트라이프 포플린 셔츠와 폭이 넓은 실루엣의 배기핏 리빙턴 릴렉스 진과 함께 매치해 클래식하면서도 빈티지스러운 무드를 선보였다.

세븐틴 도겸이 관람하는 ‘2026 호주 오픈’ 남자 단식 결승전은 현지시간 2월 1일에 진행될 예정이다.

한편 도겸은 세븐틴 멤버 승관과 함께 유닛앨범을 발매, 겨울 감성을 담은 발라드 장르의 타이틀곡 'Blue'로 국내를 넘어 해외에서도 많은 사랑을 받고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]