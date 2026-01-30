애프터스쿨 출신 리지, 심리적 고통 고백…“살아보려고 노력할게요”

사진 = 리지 SNS 계정

그룹 애프터스쿨 출신 리지가 극심한 심리적 고통을 토로했다.

리지는 지난 28일 SNS 라이브 방송에서 “연예인은 모든 게 드러나는 직업”이라며 “누군가 대외적인 활동을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난도가 있는 것 같다”고 말했다.

이어 그는 “이 일을 선택한 것 자체는 후회하지 않지만, 제 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다”며 자신의 어려움을 털어놨다.

리지는 일부 시청자의 공격적인 발언에 상처를 받았다며 “살아보려고 노력할게요”라고 전했다. 방송 중 그는 일상 루틴을 소개하며 평정심을 찾으려 노력하는 모습을 보였으나, 일부 발언은 극단적 선택을 암시하는 듯한 내용도 포함돼 팬들의 걱정을 샀다.

한편, 리지는 2010년 애프터스쿨 멤버로 데뷔해 유닛 오렌지캬라멜 등으로 활동하며 큰 인기를 얻었다. 2021년 5월에는 음주 상태로 운전하다 교통사고를 내 벌금형을 선고받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]