립스티커즈 ‘백 투 유’, 비행기서 듣는다

신예 밴드 립스티커즈(LIPSTICKERZ)의 데뷔곡이 비행기에 탑재된다.

소속사 아뮤즈엔터테인먼트에 따르면 립스티커즈의 첫 번째 정규앨범 ‘VESSEL(베슬)’의 타이틀곡 ‘Back To You(백 투 유)’는 오는 2월부터 JAL(일본항공) 그룹 국제선 기내 오디오에 탑재된다.

JAL 기내 오디오로 만나볼 수 있는 ‘Back To You’는 경쾌한 밴드 사운드가 매력적인 곡이다. 특히 다시 시작점으로 향하는 용기와 설렘을 담은 가사가 여행지로 떠나는 승객들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대를 모은다.

립스티커즈는 지난해 8월 정규 1집 ‘VESSEL’로 가요계에 정식 데뷔한 신예 밴드다. 이들은 감정을 표현하기 위한 매개체로 가면을 착용하고 활동하며 미스터리한 정체성을 구축, 유일무이한 콘셉트로 밴드씬에서 남다른 존재감을 드러낸 바 있다.

뚜렷한 음악적 색채로 센세이션한 도약을 알렸던 립스티커즈인 만큼, 이들이 계속해서 어떤 행보를 걸어갈지 귀추가 주목된다. 립스티커즈의 ‘Back To You’는 2월부터 3월까지 두 달간 일부 기기를 제외한 JAL 그룹 국제선 기내 오디오에서 들을 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]