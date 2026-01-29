‘박정환 vs 이야마 유타’… 농심신라면배 3차전, 2월 2일 中 심천에서 대격돌

박정환 9단. 사진=한국기원 제공

한·중·일 바둑 삼국지의 최종 승자를 가릴 최종라운드(3차전) 무대가 중국 심천으로 정해졌다.

한국기원은 29일 “제27회 농심신라면배 세계바둑최강전 3차전(10~14국)이 다음달 2일부터 6일까지 닷새간 중국 심천에 위치한 힐튼 선전 푸톈 호텔에서 열린다”고 전했다.

3차전 첫 대국이 될 본선 10국은 한국랭킹 2위 박정환 9단과 일본 강호 이야마 유타 9단이 맞붙는다.

박정환 9단과 이야마 유타 9단의 상대전적은 7승 2패로 박정환 9단이 우위를 점하고 있다. 2017년부터 2023년 2월까지 박정환 9단이 6연승을 거두고 있으며, 이후 3년 만의 대결이다. 두 기사는 농심신라면배에서 다섯 차례 마주한 바 있는데 모두 본선 10국에서 맞닥뜨렸고, 공교롭게 이번 대회에서도 본선 10국에서 만났다. 16회 대회에서 이야마 유타 9단이 첫 승리를 거둔 이후 18회, 20회, 21회, 24회에서 박정환 9단이 연승을 이어가고 있다.

27회 대회는 지난 2차전까지 모처럼 한·중·일이 팽팽하게 맞서며 삼국 모두 각각 2명의 선수를 남기게 됐다. 선수 구성은 한국랭킹 1·2위 신진서·박정환 9단, 중국랭킹 1·2위 딩하오·왕싱하오 9단, 일본도 상금랭킹 1·2위 이치리키 료·이야마 유타 9단으로 모두 각국을 대표하는 최강의 기사들이다.

신진서 9단(왼쪽)과 박정환 9단. 사진=한국기원 제공

지난해 한국은 신진서 9단이 최종국에서 중국 딩하오 9단에게 승리하며 5연속 우승에 성공한 바 있다. 우승과 동시에 신진서 9단은 농심신라면배 역대 최다연승 기록인 18연승을 달성하며 새로운 역사를 써내려가고 있다.

한편, 다음달 2일에는 시니어 바둑 삼국지인 제3회 농심백산수배 2차전(7~11국)도 함께 진행된다. 지난해 9월에 열린 1차전에서는 중국 루이나이웨이 9단이 일본 나카노 히로나리 9단, 한국 김종수 9단에 이어 5국에서 일본 야마시로 히로시 9단에게 승리하며 3연승을 거뒀고, 6국에 출전한 한국 조훈현 9단이 루이나이웨이 9단의 연승 저지에 성공하며 한국에 첫승을 안긴 바 있다. 본선 7국에서는 한국의 조훈현 9단이 일본 요다 노리모토 9단을 상대로 연승에 도전한다.

농심이 후원하고 한국기원이 주최·주관하는 제27회 농심신라면배 세계바둑최강전의 우승 상금은 5억원이다. 본선 3연승부터는 1000만원의 연승 상금을 지급하며 1승을 추가할 때마다 1000만원이 적립된다. 제한시간은 각자 1시간에 초읽기 1분 1회가 주어진다.

농심백산수배 세계바둑시니어최강전의 우승상금은 1억 8000만원이다. 본선에서 3연승 시 500만원의 연승상금이 지급되며, 이후 1승 추가 때마다 500만원이 추가된다. 제한시간은 각자 40분에 초읽기 1분 1회씩이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]