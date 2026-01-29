구준엽이 직접 만든 아내 서희원 동상…1주기 맞아 제막

사진=구준엽 SNS

가수 구준엽의 아내이자 대만 배우 故 서희원의 1주기를 앞두고, 그녀를 기리는 기념 조각상이 완공됐다.

28일 대만 매체 ET투데이는 구준엽이 직접 디자인한 서희원의 동상이 순조롭게 제작을 마쳤으며, 오는 2월 2일 1주기에 맞춰 제막식이 진행될 예정이라고 전했다.

보도에 따르면 해당 기념 조각상은 구준엽이 직접 설계를 맡았으며, 대만 금보산 비림 명인 구역에 설치됐다. 제막식에는 서희원의 동생 서희제와 모친, 남편 구준엽을 비롯해 생전 고인과 인연을 맺었던 연예계 동료와 가까운 지인들이 참석해 그녀를 추모할 계획이다.

유족들은 이번 제막식을 외부에 알리지 않고 조용히 진행하기를 원하고 있는 것으로 전해졌다. 이에 따라 당일 공원 측은 보안 요원을 배치해 질서 유지를 도울 예정으로 알려졌다.

서희원의 매니저 역시 이번 행사와 관련해 “개인적인 모임이라 더 이상 말씀드릴 것이 없다”며 신중한 입장을 밝혔다.

한편 구준엽과 서희원은 지난 2022년 3월, 과거 첫사랑이었던 인연 이후 약 20여 년 만에 재회해 부부의 연을 맺으며 많은 이들의 응원을 받았다.

그러나 서희원은 지난해 2월 2일, 일본으로 가족 여행을 떠났다가 급성 폐렴 증상으로 향년 48세에 세상을 떠났다. 이후 구준엽은 매일같이 아내의 묘를 찾고 있는 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

