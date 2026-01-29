이혼했는데 한집살이…함소원·진화, 달달한 스킨십까지

사진= MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처

방송인 함소원과 전 남편 진화가 이혼 이후에도 한 집에서 함께 생활하며 다정한 모습을 보이는 장면이 공개됐다.

사진= MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처

28일 MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 측이 공개한 예고 영상에서는 두 사람이 집안일을 나누는 모습이 담겼다. 영상 속에서 함소원은 설거지를 하고 있는 진화에게 “오늘 네가 설거지 하려고”라고 물었고, 진화는 “네가 밥을 했으니 내가 설거지를 하겠다”고 답했다. 이를 들은 함소원은 환한 미소를 지으며 “고마워, 진짜 많이 바뀌었다”고 말했다.

사진= MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처

또한 함소원은 진화의 어깨를 가볍게 두드리며 자연스러운 스킨십을 보였다. 이를 지켜본 스튜디오 패널들은 “이건 이혼한 부부의 모습이 아니다”라며 놀라움을 드러냈다.

그러나 화기애애한 분위기 속에서 진화의 어머니가 등장하며 긴장감이 감돌았다. 진화의 모친은 영상통화를 통해 “너 어디 있냐”고 물었고, 진화는 “한국에 있다”고 답하며 함소원의 집에 머물고 있다는 사실을 숨겼다. 이후 재차 위치를 묻자 진화는 “소원 씨 집에 있다”고 털어놨다.

이에 진화의 어머니는 “너 왜 자꾸 소원이 집에 있는 거냐”며 “재결합할 거냐”고 추궁했고, 진화는 “아니다”라며 “애를 보러 와서 밥 먹고 놀아주는 것뿐”이라고 선을 그었다.

하지만 진화의 어머니는 “헤어졌으면 헤어진 대로 살아야 한다. 둘은 오래갈 수 없다”며 “애 핑계 대지 말아라. 내가 가서 소원이한테 말할 거다. 서로 앞길 막으면 안 된다”라고 목소리를 높였다. 이에 진화는 “엄마가 신경 쓸 일이 아니다”고 반박했지만, 어머니는 “내가 상관 안 하면 누가 하냐. 빨리 중국으로 돌아와라”고 강하게 말했다.

한편 함소원과 진화는 2017년 18세의 나이 차이를 극복하고 결혼했으며, 이듬해 딸 혜정 양을 얻었다. 그러나 2022년 이혼 소식을 전했다. 두 사람의 결혼과 육아 과정은 TV조선 ‘아내의 맛’, SBS ‘동상이몽’ 등을 통해 공개된 바 있다.

이혼 이후 양육권은 함소원이 갖고 있으며, 현재 함소원은 딸을 한국에서 키우고 있다. 최근에는 진화와 함께 한 집에서 지내고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다. 함소원은 딸 혜정 양을 위해 일주일에 한 번씩 진화와 만나 교류해 왔고, 중국 플랫폼 라이브 방송을 함께 진행하며 협업 관계도 유지해왔다. 이 과정에서 진화에게 방 하나를 내줬다는 설명이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]