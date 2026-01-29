임창정, 2월 4일 신곡 ‘미친놈’ 발매 확정

가수 임창정이 6개월 만의 신곡으로 돌아온다.

임창정은 오는 2월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 ‘미친놈’을 발매한다.

‘미친놈’은 임창정이 지난해 8월 발매한 새 싱글 ‘보고싶지 않은 니가 보고싶다’ 이후 약 6개월 만의 신곡으로, 이별 이후에도 끝내 정리되지 못한 사랑과 미련에 사로잡힌 한 남자의 내면을 적나라하게 그려낸 발라드다. 임창정은 특유의 호소력 짙은 보컬과 가창력으로 ‘미친놈’을 완성하며 지워지지 않는 그리움을 표현한다.

특히 절제된 피아노와 담백한 편곡, 차곡차곡 쌓아 올린 사운드가 후반부 폭발하듯 터져 나오는 임창정의 목소리와 어우러지며 듣는 이들에게 강한 몰입감을 선사한다. 또 이별을 겪은 이라면 누구나 공감할 수 있는 가사가 깊은 여운을 전할 예정이다.

또한 임창정은 ‘미친놈’을 통해 사랑 앞에서 가장 초라해진 한 인간의 모습을 고스란히 그려내며, 임창정표 발라드가 지닌 진정성과 감정의 힘을 다시 한번 대중에 각인시킬 전망이다.

임창정은 그동안 ‘소주 한 잔’, ‘내가 저지른 사랑’, ‘보고싶지 않은 니가 보고싶다’, ‘또 다시 사랑’, ‘힘든 건 사랑이 아니다’ 등 히트곡들을 발매하며 리스너들의 사랑을 받고 있다. 지난해 5월 대구 공연을 시작으로 12월 서울 앙코르 공연까지 전국에서 2025 임창정 30주년 ‘촌스러운 콘서트’를 개최하고 팬들과 만났다.

한편 임창정의 신곡 ‘미친놈’은 오는 2월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

