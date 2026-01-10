노홍철, 압구정 빌딩 ‘대박’…7년 만에 시세 110억 원 상승

방송인 노홍철. 사진 = 뉴시스

방송인 노홍철이 보유한 서울 강남구 압구정동 건물이 매입 7년 만에 110억 원 이상 가치가 오른 것으로 추정된다.

10일 부동산업계에 따르면 노홍철이 소유한 서울 강남구 신사동(압구정역 인근) 건물의 현재 추정 가치는 약 236억 원에 달한다. 이는 인근에 위치한 유사 연식의 빌딩이 최근 평당 1억 5800만 원에서 1억 6600만 원 선에 거래된 사례를 바탕으로 추산한 수치다.

해당 건물은 지하철 3호선 압구정역 5번 출구에서 도보 6분 거리에 위치한 소위 ‘노른자위’ 입지를 갖추고 있다. 1988년 준공된 이 건물은 지하 1층~지상 5층, 연면적 1368.60㎡(약 414평) 규모로 현재 카페와 학원 등이 입점해 있다.

노홍철은 2018년 11월, 이 건물을 122억 원에 개인 명의로 매입했다. 취득세 등을 포함한 매입 원가는 약 129억 원으로 추정된다. 현재 시세가 236억 원 안팎임을 감안하면, 매입 7년 만에 약 110억 원 이상의 시세 차익을 거둔 셈이다.

등기부등본상 해당 건물의 채권최고액은 42억 원으로 설정돼 있다. 통상 대출의 120% 수준에서 채권최고액이 설정되는 것을 고려하면, 실제 대출 원금은 약 35억 원 수준으로 보인다. 노홍철은 매입 당시 약 94억 원에 달하는 거액의 현금을 투입한 것으로 예상된다.

한편, 노홍철은 2004년 엠넷 ‘Dr. 노 KIN 길거리’로 데뷔했다. 이후 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’을 통해 큰 인기를 얻었으며, ‘구해줘! 홈즈’, ‘개미는 오늘도 뚠뚠’ 등등 다양한 예능 프로그램에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

