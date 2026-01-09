역시 황금 콤비…배드민턴 김원호-서승재, 말레이시아오픈 준결승행

사진=신화/뉴시스

배드민턴 ‘황금 콤비’ 김원호-서승재(이상 삼성생명·세계랭킹 1위) 조가 찰떡 호흡을 자랑한다. 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈 준결승에 진출했다.

김원호-서승재 조는 9일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 만웨이총-카이운티(말레이시아·5위) 조와의 대회 8강전에서 게임스코어 2-0(21-17 21-14) 승리를 거뒀다.

결승으로 가는 문턱에서 벤 레인-션 벤디(잉글랜드·16위) 조를 만난다. 10일 오후 4시50분 격돌한다. 통산 전적은 2전 전승으로 한국이 앞선다. 직전 맞대결은 지난해 3월 독일오픈 준결승으로, 당시 김원호-서승재 조는 레인-벤디 조를 2-0(21-14 21-9)으로 완파한 바 있다.

김원호-서승재 조는 지난해 의미 있는 발자취를 남겼다. 시즌 11승을 달성했다. ‘최강’ 안세영(삼성생명)과 함께 2019년 일본 남자단식 모모타 겐토가 세웠던 ‘BWF 단일 시즌 최다승(11승)’ 기록과 어깨를 나란히 했다. 지난해 1월 2018년 이후 7년 만에 재결합한 뒤 거둔 대기록이기에 더욱 값졌다.

김원호와 서승재는 이번 대회에서 두 마리 토끼를 동시에 노린다. 시즌 첫 승과 타이틀 방어다. 흐름이 좋다. 경기 시작 41분 만에 끝냈다. 1게임 중반까지만 하더라도 치열한 승부가 이어졌으나 침착하게 제 페이스를 찾았다. 2게임에서도 뒤집기에 성공하며 환하게 웃었다.

