야나두가 수강생들의 ‘도전 정신’에 상금을 내걸었다.

야나두는 공부 결심을 행동으로 옮기는 모든 수강생을 응원하기 위해 8만4000원의 ‘야나두 장학금 환급’ 혜택을 포함한 신규 프로모션을 대대적으로 전개한다고 밝혔다.

야나두는 영어 학습의 성공 여부가 재능이 아닌 ‘결심의 유지’에 있다고 보고, 학습자가 포기하고 싶은 순간마다 ‘환급’이라는 확실한 목표를 떠올리게끔 설계했다.

특히 전화 상담을 신청하는 고객에게는 본인의 학습 성향에 맞는 조언과 함께 시크릿 추가 강의까지 제공하여, 공부의 시작을 더욱 수월하게 돕는다.

야나두 관계자는 “이번에 구성한 8만4000원의 장학금은 단순히 현금을 돌려주는 것을 넘어, 학습자의 땀과 노력에 대한 존중의 의미를 담고 있다”며 “영어가 어렵고 막막하게 느껴질지라도, 야나두의 환급 시스템과 함께라면 어느새 유창해진 자신의 모습을 발견하게 될 것”이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

