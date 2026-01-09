블랙핑크 로제, 美 아이하트라디오 어워즈 ‘솔로+단체’ 8개 부문 후보

사진=뉴시스

걸그룹 블랙핑크 로제가 미국 대중음악 시상식 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 그룹과 솔로 등 총 8개 부문 후보에 올랐다.

9일 공개된 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’(2026 iHeartRadio Music Awards) 후보 명단에 따르면 로제는 ‘아파트’(APT.)로 ‘최고의 컬래버레이션’, ‘올해의 K팝 노래’, ‘올해의 K팝 가수’ 부문에 이름을 올렸다.



솔로앨범의 타이틀곡 ‘톡식 틸 디 엔드’(toxic till the end)는 ‘최고의 뮤직비디오’ 후보에 지명됐고, 팝스타 알렉스 워런과 부른 듀엣곡 ‘온 마이 마인드’(On My Mind)는 ‘페이보릿 K팝 컬래버’ 후보에 들었다.

아울러 그룹 블랙핑크는 ‘올해의 케이팝 그룹’, ‘페이보릿 틱톡 댄스’, ‘페이보릿 투어 스타일’ 부문에 이름을 올렸다. 로제는 총 8개 부문에서 수상을 노리게 됐다. ‘올해의 K팝 노래’와 ‘최고의 뮤직비디오’ 후보에는 블랙핑크의 ‘뛰어’(JUMP)도 후보로 지명됐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘골든’(Golden)은 ‘올해의 팝 노래’와 ‘올해의 K팝 노래’, ‘최고의 가사’ 후보로 지명됐다.

‘골든’을 부른 이재, 레이 아미, 오드리 누나는 ‘올해의 듀오·그룹’, OST 앨범은 ‘페이보릿 사운드트랙’ 부문 후보로 올랐다.

‘올해의 K팝 노래’ 부문에서는 앞서 언급된 후보와 함께 그룹 방탄소년단 제이홉 ‘킬린 잇 걸’(Killin' It Girl), 블랙핑크 제니 ‘라이크 제니’(like JENNIE)가 경쟁한다.

‘올해의 케이팝 아티스트’ 부문에서는 로제를 비롯해 블랙핑크 제니와 리사, 방탄소년단 제이홉과 진도 이름을 올렸다.

‘올해의 케이팝 그룹’ 부문에는 블랙핑크와 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 트와이스가 후보로 지명됐다. ‘최고의 K팝 신인’ 후보로는 82메이저, 올데이 프로젝트, 코르티스, 하츠투하츠, 미야오가 경합한다.

아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 음악 시상식이다. 한 해 동안 아이하트라디오 방송과 어플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트와 노래 등을 선정한다. 올해 시상식은 오는 3월 26일 미국 TV 채널 FOX에서 방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

