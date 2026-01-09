정우성, 故 안성기 추모사 중 눈물…“첫 인사말 또렷이 기억, 부디 평안하시길”

9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열리는 故 안성기 장례 미사를 위해 배우 정우성(왼쪽), 이정재를 비롯한 동료 배우들이 성당으로 들어서고 있다. [사진=뉴시스]

배우 정우성이 영화계 대선배 고(故) 안성기와의 추억을 떠올리며 눈물을 보였다.

9일 오전 서울 중구 명동성당에서 천주교 서울대교구장 정순택 대주교 집전으로 고인의 안식을 기원하는 추모 미사와 영화인 영결식이 열렸다.

정우성은 추모사를 통해 “제가 선배님께 처음 인사드릴 때 선배님께서 제게 건네주신 인사말을 또렷이 기억한다. ‘우성아’, 마치 오랜 시간 알고 지낸 후배처럼 친근하고 온화한 미소로 제 이름을 불러주셨다”고 눈시울을 붉혔다.

이어 “영화 ‘무사’ 촬영을 위해 5개월간 함께했는데 참으로 쉽지 않은 촬영 현장에서도 항상 누군가의 이름을 따뜻하게 불러주시며 현장을 보듬어주셨다”며 “그 온화함엔 과하지도, 모자라지도 않은 가늠할 수 없는 깊이의 품위와 철학이 담겨있었다”고 추억을 회상했다.

아울러 “상대에게 부담 주지 않으려는 배려심과 자신을 앞세우지 않으려는 겸손과 절제, 타인에 대한 배려는 당연시하셨고 자신에 대한 높임을 경계하고 부담스러워하셨다”고 말했다.

또한 “아역을 시작으로 배우 활동을 이어오시면서 선배님은 한국 영화를 온 마음으로 품고, 한국 영화 정신을 살리고, 이어주시려고 무던히도 애쓰셨다. 그렇게 선배님께선 배우 안성기를 넘어 시대를 잇는 영화인 안성기로서 스스로 책임과 임무를 부여하신 것 같다. 또한 그 책임을 다하기 위해 당신 스스로에게 엄격했던 것 같다”고 떠올렸다.

그러면서 “그 엄격함은 곁에서 보기만 해도 너무나 무겁고 버거웠고, 때론 한없이 고독해 보이기도 했다”면서 “그러나 선배님께선 늘 의연하시고 초연하셨다. 온화함은 참으로 단단했고 강인했다”고 했다. 이어 “지치지 않는 정신으로 확고한 가치관을 온화한 모습으로 그 누구에게도 강요하지 않으시며 모두에게 영향을 미치며 행동했다”고 덧붙였다.



정우성은 “모든 사람을 진실된 이해와 사랑으로 대하시던 선배님, 배우의 품위와 인간의 품격을 지켜낸 아름다운 얼굴 안성기”라고 운을 떼며 “여기 누군가가 선배님께 ‘어떠셨나요’라고 묻는다면 ‘응, 난 괜찮았어’라고 정갈한 음성과 미소로 답하실 선배님이 그려진다. 선배님은 어떠셨나요. 부디 평안하시길 바란다”고 눈물을 보였다.

안성기는 지난 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세. 2019년 혈액암 진단을 받은 고인은 2020년 완치 판정을 받았으나 6개월 만에 재발해 회복에 전념했다. 그러던 중 지난달 30일 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채 쓰러진 후 6일 만이다. 당시 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원 응급실로 이송, 중환자실에서 치료 받았으나 의식을 회복하지 못했다. 장례는 5일간 영화인장으로 치러졌다.

화장은 서울추모공원에서 진행되며 이후 고인은 장지인 경기 양평 별그리다에서 영면에 든다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

