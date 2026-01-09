방탄소년단, ‘솔로→완전체’ 이상적인 선순환…복귀 기대되는 이유

진, 제이홉(왼쪽부터). 사진=빅히트 뮤직

방탄소년단이 솔로와 팀 활동의 이상적인 선순환 구조를 입증하고 있다. 성공적인 솔로 활동을 통해 완전체의 체급을 한 단계 끌어올리면서 팀 복귀를 향한 기대감을 증폭시켰다.

방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집으로 컴백한다. 3년 9개월 만의 완전체 복귀다. 팀 공백기 동안 이들은 신곡 발표, 공연으로 꾸준히 팬들에게 다가갔다. 공식 활동이 없는 멤버들은 주요 글로벌 음악 차트에서 방탄소년단의 영향력을 보여주었다.

진은 솔로 앨범 ‘Happy’와 ‘Echo’로 글로벌 청취자들의 마음을 샀다. 밴드 사운드 음악을 선보여 해당 장르의 리스너에게 방탄소년단의 존재를 각인시키는 데 일조했다. 1, 2집의 타이틀곡 ‘Running Wild’(53위)와 ‘Don’t Say You Love Me’(90위)는 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 올렸다. 특히 ‘Echo’는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 자체 최고 순위인 3위를 기록했다. 진은 이 앨범으로 영국 ‘오피셜 앨범 톱 100’에 63위로 첫 진입했다.

진은 첫 단독 팬콘서트 투어 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR’로 전 세계 음악팬을 만났다. 교세라 돔 오사카 공연은 최상단 8층과 시야제한석까지 ‘퍼펙트 매진’됐다. 댈러스 아메리칸 에얼라인스 센터에서는 한국 솔로 가수 최초로 전석을 완판시켰다. 미국 애너하임 혼다 센터에서 역대 최다 관객을 동원한 한국 가수 등 유의미한 키워드를 얻으며 팀의 위상을 강화했다.

제이홉의 글로벌 행보도 두드러졌다. 그는 지난해 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’, ‘MONA LISA’, ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’로 이어지는 싱글 프로젝트를 펼쳤다. 신곡 발표와 함께 국내 음악 방송에 출연해 팬들에게 선물 같은 무대를 남겼다. 월드투어 ‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’’는 방탄소년단의 퍼포먼스를 기다렸던 이들에게 큰 만족감을 줬다. 제이홉은 총 16개 도시 33회 공연으로 약 52만 4천 명을 동원했고 ‘월드 클래스 퍼포머’의 역량을 입증했다.

공식 음악 활동이 없이도 방탄소년단의 영향력은 계속됐다. 빌보드가 발표한 2025년 연말 결산 차트(Year End Charts)에 지민의 솔로 2집 ‘MUSE’ 타이틀곡 ‘Who’가 메인 송차트 ‘핫 100’ 57위에 오르며 파급력을 보여주었다. ‘글로벌 200’에는 지민 ‘Who’(21위), 정국의 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’(74위), 진 ‘Don’t Say You Love Me’(151위)가 포진했다. 위의 세 곡과 제이홉의 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’이 ‘글로벌(미국 제외)’ 순위권에 들었다.

솔로 활동으로 확장한 커리어는 완전체 활동과 시너지를 낼 전망이다. 최근 영국 음악 매거진 NME는 방탄소년단의 신보를 ‘2026년 가장 기대되는 앨범’ 중 하나로 꼽으며 “멤버 각자가 솔직한 내면을 담아 음악적 방향을 만들어가는 과정을 보여줄 것이다. 이번 컴백은 엄청난 파장을 일으킬 것”이라고 전망했다.

3월 20일 발매될 방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범에는 총 14곡이 수록된다. 멤버들은 지난 여정 속에서 쌓은 진솔한 감정과 고민을 트랙에 녹였다.

