한지민X박성훈, ‘미혼남녀’ 대본 리딩부터 찰떡 호흡…“연애 고민 공감 백퍼”

한지민, 박성훈 등 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 출연 배우들이 대본 리딩서부터 찰떡같은 호흡을 펼쳤다.

JTBC 미혼남녀의 효율적 만남 제작진은 배우들의 최근 대본 리딩 현장 모습을 8일 공개했다.

미혼남녀의 효율적 만남은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그린다. 동명의 네이버웹툰을 원작으로 한다.

한지민(이의영 역), 박성훈(송태섭 역), 이기택(신지수 역), 정혜성(정현민 역), 김소혜(심새벽 역)가 의기투합한다. 최근 진행된 대본 리딩 현장에는 이재훈 감독과 이이진 작가를 비롯해 출연 배우들이 한데 모여 설렘과 긴장이 뒤섞인 분위기 속에서 작품의 첫 페이지를 열었다.

먼저 한지민은 일에서는 탄탄대로를 달리지만 연애에서는 정체 구간을 좀처럼 벗어나지 못하는 이의영 캐릭터를 유쾌하면서도 진솔하게 풀어내며 리딩 현장의 분위기를 주도했다. 특히 연애 공백기를 끝내고 보다 적극적으로 사랑에 도전하겠다는 이의영의 당찬 결심을 특유의 밝은 매력으로 사랑스럽게 그려내며 현장을 화기애애하게 물들였다.

이의영의 소개팅 상대인 송태섭 역의 박성훈과 신지수 역의 이기택도 남다른 존재감으로 시선을 사로잡았다. 박성훈은 부드러운 인상과 단단한 내면을 지닌 송태섭의 따뜻한 무드를 자신만의 결로 풀어내며 훈훈한 온기를 보탰다. 반면 이기택은 자유분방한 연하남 신지수의 어디로 튈지 모르는 면면을 눈빛과 말투로 표현하며 극 중 이의영의 선택을 더욱 궁금하게 만들었다.

그런가 하면 정혜성, 김소혜는 이의영의 직장 동료로 자연스럽게 녹아들며 활력을 불어넣었다. 개방적인 사고방식과 쾌활한 성격을 지닌 정현민 역의 정혜성은 생동감 있는 텐션으로 활기를 더했고 김소혜는 사회 초년생 심새벽 캐릭터의 서툴지만 진심 어린 모습을 풋풋하게 표현했다.

제작진은 “첫 리딩부터 배우들이 각자의 캐릭터에 많은 고민을 해 와 찰떡같은 호흡을 보여줬다”며 “미혼남녀의 효율적 만남은 유쾌하면서도 공감 가득한 스토리를 통해 현대인들의 연애 고민을 짚어낼 예정이다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 소감을 전했다.

미혼남녀의 효율적 만남은 오는 2월28일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

