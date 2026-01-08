美 타임 선정 ‘2025 최고 K-드라마’…‘내죽일→미지의 서울’ CJ ENM 작품 최다

미국 시사 주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘2025 최고의 K 드라마 10편’에 티빙 오리지널 2편과 독점 공개 1편을 포함해 총 5편의 티빙 스트리밍 콘텐츠가 이름을 올렸다. 특히 CJ ENM이 제작·공개한 작품이 최다를 차지하며 K 콘텐츠 비즈니스 리더이자 글로벌 IP 파워하우스로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

타임은 이번 기사에서 한국 콘텐츠가 전 세계 TV 시청자들의 관심을 빠르게 확대하며 미국에 이어 두 번째로 많이 소비되는 장르로 자리 잡았다고 평가했다. 특히 지난해 CJ ENM과 워너 브러더스 디스커버리(WBD) 간 전방위 파트너십에 주목했으며 글로벌 미디어 환경 변화 속에서 한국 창작자들이 IP 가치와 주도권을 지키기 위한 전략을 모색하고 있다고 분석했다.

선정작 중 ‘내가 죽기 일주일 전’, ‘스터디그룹’은 티빙 오리지널, ‘스피릿 핑거스’는 티빙 독점 작품이고 ‘미지의 서울’, ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’은 티빙-tvN 동시 공개작이다.

2위 ‘내가 죽기 일주일 전’은 CJ ENM 영화사업부가 기획, 제작한 첫 OTT 시리즈로 세상을 등지고 살아가던 희완 앞에 첫사랑 람우가 저승사자가 되어 나타나면서 펼쳐지는 청춘 판타지 로맨스다. 타임지는 “깊은 우울과 공황에 빠진 주인공이 치유 가능성을 믿는 사람으로 조금씩 변해가는 과정이 이야기의 핵심”이라고 호평했다.

5위 ‘미지의 서울’은 쌍둥이 자매의 로맨스와 성장을 그린 작품으로 스튜디오드래곤이 기획을 맡았다. 타임지는 “무거운 주제를 인간관계와 도시·시골을 오가는 배경 속에 녹여낸 보편적이고 포용적인 치유극”이라고 평가했다.

6위 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’은 CJ ENM 대표 IP ‘슬기로운 의사생활’의 스핀오프로 CJ ENM STUDIOS가 기획했다. 공개 직후 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어권) 인도네시아·말레이시아·태국·베트남 등 6개 국가에서 1위를 차지했으며 타임지는 “개성 강한 캐릭터들의 성장을 따뜻하게 그려낸, 큰 사건보다 사람에 집중하는 병원 드라마”라고 소개했다.

7위 ‘스터디그룹’은 스튜디오드래곤이 제작한 티빙 오리지널 고교 액션물로, 공부에는 소질이 없지만 싸움에는 천재적인 재능을 지닌 윤가민이 대학 진학을 목표로 ‘스터디그룹’을 결성하며 벌어지는 이야기를 담고 있다. 이 작품은 아시아 최대 콘텐츠 시상식 AACA(Asian Academy Creative Awards)에서 스트리밍 오리지널 극영화 부문 최우수 작품상(Best Original Production by a Streamer – Fiction)을 수상, CJ ENM의 장르 중심 스토리텔링이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖췄음을 보여줬다. 미국 경제지 포브스가 “다양한 연령대가 만족할 수 있는, 잘 쓰인 작품”이라고 호평하기도 했다.

9위 ‘스피릿 핑거스’는 티빙이 단독 공개한 하이틴 성장 드라마로 평범한 고등학생 송우연이 개성 넘치는 그림 모임 ‘스피릿 핑거스’ 멤버들을 만나 자신의 색을 찾아가는 과정을 그렸다. 자존감을 회복해 가는 주인공과 서로에게 긍정적인 영향을 주는 멤버들의 따뜻한 관계성, 풋풋한 로맨스가 어우러지며 전 세계 시청자들에게 진한 공감과 힐링을 선사했다.

이 밖에도 타임지는 ‘주목할 만한 작품(Honorable mentions)’으로 ‘폭군의 셰프’, ‘조각도시’, ‘친애하는 X’ 등 CJ ENM IP를 언급, CJ ENM이 2025년 글로벌 K 드라마 흐름을 실질적으로 주도했음을 확인시켰다.

타임 외 글로벌 주요 매체들도 CJ ENM 드라마를 잇달아 조명했다. 아시아 유력 영자지 사우스 차이나 모닝 포스트 역시 ‘내가 죽기 일주일 전’, ‘태풍상사’, ‘친애하는 X’, ‘미지의 서울’ 등을 올해의 K드라마로 선정했으며 패션 매거진 틴 보그도 ‘그놈은 흑염룡’, ‘조각도시’, ‘폭군의 셰프’, ‘서초동’ 등을 언급했다.

CJ ENM 관계자는 “글로벌 유력 매체가 매년 K드라마를 평가할 정도로 글로벌 시장에서 K콘텐츠의 위상이 높아졌고 그 중심에 CJ ENM과 티빙이 있다”며 “티빙이 동남아시아 17개 지역 HBO Max, 일본 디즈니+ 에 진출해 K콘텐츠 글로벌 확산을 본격화하며 콘텐츠 경쟁력과 글로벌 확장 가능성을 입증한 만큼 앞으로도 전 세계 시청자들의 마음을 움직이는 스토리텔링을 선보이겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

