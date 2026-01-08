박성혁 한국관광공사 신임 사장 취임… 글로벌 마케팅 힘준다

박성혁 신임 한국관광공사 사장의 취임식이 7일 공사 원주 본사에서 열렸다.

박성혁 신임 사장은 취임사를 통해 “외래관광객 3000만 명 달성이라는 국가적 사명과 대한민국 관광산업의 미래를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이를 위한 중점 추진 과제로 ▲방한시장 전략적 세분화 마케팅 ▲관광객 여행편의를 높이는 인공지능(AI) 기반 디지털마케팅 플랫폼 구축 ▲국내의 매력적인 관광자원 발굴 및 상품화 ▲관광업계와 유관 기관과의 상생 네트워크 강화 등을 제시했다. 아울러 공사 임직원에게는 ▲실질적 성과를 추구하는 성과형 조직문화 ▲서로 배려하고 화합하는 조직문화 ▲효율적인 업무문화 정착 등을 당부했다.

박 신임 사장은 “관광관련 기관들과 업계, 학계 모두와 손잡고 관광산업 전체의 상생을 견인하는 중심에 서겠다”고 밝혔다.

신임 박성혁 사장은 제일기획 글로벌부문장(부사장)을 지내며 글로벌 마케팅 전략을 총괄했다. 유럽총괄장, 북미총괄장 등을 거치며 주요 해외시장에서의 사업 전략 수립과 실행을 주도해 온 마케팅 전문가다.

한편, 최휘영 문화체육관광부 장관은 지난 6일 정부세종청사에서 박 신임 한국관광공사 사장에게 임명장을 수여했다. 8일 문체부에 따르면 최 장관은 이날 수여식에서 박 사장에게 임명장을 전달하며 대한민국 관광산업 도약을 이끌 핵심 역할을 수행해 달라고 당부했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

