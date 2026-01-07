김우빈♥신민아, 스페인 신혼여행 현장 포착…결혼반지까지 눈길

배우 김우빈과 신민아 부부가 스페인으로 신혼여행을 떠난 가운데, 이들의 목격담이 화제를 모으고 있다. 사진 = 온라인 커뮤니티

배우 김우빈과 신민아 부부가 스페인으로 신혼여행을 떠난 가운데, 이들의 목격담이 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 스페인 테네리페의 로스 크리스티아노스(Los Cristianos)에 위치한 한 한국 음식점을 찾은 김우빈의 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

사진 속 김우빈은 편안한 차림으로 가게를 방문했으며, 왼손 네 번째 손가락에 낀 결혼반지가 눈길을 끌었다. 신민아의 얼굴은 직접적으로 담기지 않았지만, 김우빈 맞은편에 신민아로 추정되는 인물이 함께 식사하는 모습이 일부 포착돼 관심을 모았다.

한편, 김우빈과 신민아는 10년간의 공개 열애 끝에 부부가 됐다. 지난 6일 소속사 에이엠엔터테인먼트는 “신민아와 김우빈이 현재 스페인으로 신혼여행을 떠난 상태”라고 공식 입장을 밝혔다. 두 사람은 신혼여행 후 각자 차기작과 활동을 이어갈 계획으로 알려져 향후 행보에도 기대가 모인다.

