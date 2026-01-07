바다, 새 발라드 싱글 ‘소란스런 이별’ 오늘(7일) 오후 6시 음원 발매

'소란스런 이별' 앨범 커버 이미지. 제공= 웨이브나인

바다가 오늘(7일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 발라드 싱글 '소란스런 이별'을 공개한다.

이번 신곡은 사랑의 끝자락에서 터져 나오는 울음과 후회, 끝내 다하지 못한 고백까지 이별이 가진 복합적인 감정을 폭발적으로 담아낸 곡이다. 단순한 슬픔을 넘어 격렬한 내면의 풍경을 음악적으로 풀어내며 듣는 이들에게 깊은 울림을 전한다.

특유의 맑고 단단한 보컬은 절제된 감정과 폭발적인 고음을 오가며 이별의 아픔을 섬세하게 표현하고 있다. 가사에는 별빛, 계절, 눈꽃 같은 이미지가 반복적으로 등장해 차갑고도 아름다운 이별의 풍경을 시적으로 그려내고 있으며, 곡의 후반부에서는 강렬한 고음과 섬세한 떨림이 어우러져, 듣는 이들의 마음을 강렬하게 흔든다.

무엇보다 ‘소란스런 이별’이 바다에게 가지는 의미는 매우 크다. 1세대 레전드 걸그룹 S.E.S. 시절부터 이어온 음악적 뿌리와 팬들의 사랑을 기억하며, 솔로 아티스트로서 더욱 진솔한 목소리와 감정을 꺼내고자 하는 바다의 남다른 각오가 담겼다. 또 바다의 새로운 음악적 여정이 시작되는 첫 번째 곡인만큼 세월이 흘러도 변하지 않는 아티스트의 진심을 다시금 확인시켜줄 예정이다.

이번 곡에는 조째즈의 ‘모르시나요’, 에일리의 ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, 폴킴의 ‘안녕’ 등 수많은 메가 히트곡을 탄생시킨 프로듀싱 팀 ‘로코베리’가 참여했다.

바다는 “이별을 겪은 모든 분들께 건네는 저의 편지이자 위로의 노래”라며 “각자의 이야기를 떠올리며 마음을 보듬을 수 있기를 바란다”고 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

