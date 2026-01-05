배철수, 고(故) 안성기 별세에 추모…“늘 환하게 웃어 주시던 형님”

가수 배철수가 고(故) 배우 안성기의 별세 소식에 추모의 뜻을 전했다. 사진 = 배철수 SNS 계정

가수 배철수가 고(故) 배우 안성기의 별세 소식에 추모의 뜻을 전했다.

배철수는 5일 자신의 SNS에 “만나면 늘 환하게 웃어 주시던 안성기 형님, 명복을 빕니다”

라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 배철수가 진행하는 ‘배철수의 음악캠프’스튜디오를 찾은 안성기와 함께 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 배철수 옆에서 활짝 미소 짓고 있는 안성기의 모습에는 인자함이 묻어나, 팬들에게 더욱 안타까움을 자아냈다.

한편, 고 안성기는 5일 오전 9시 세상을 떠났다. 향년 74세.

고인은 지난해 12월 30일 식사 도중 음식물이 목에 걸리면서 심정지 상태로 긴급 이송됐다. 이후 의식이 회복되지 않은 채 중환자실에서 치료를 받아왔으나, 6일 만에 눈을 감았다.

고 안성기의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행된다. 빈소는 서울 성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 오는 9일 오전 5시, 장지는 양평 별그리다다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

