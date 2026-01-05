이시언, 선배 고(故) 안성기 별세에 추모 “어릴 적 선생님 연기로 꿈 키웠다”

배우 이시언이 선배 고(故) 안성기의 별세 소식에 추모의 마음을 전했다. 사진 = 이시언 SNS 계정

배우 이시언이 선배 고(故) 안성기의 별세 소식에 추모의 마음을 전했다.

이시언은 5일 자신의 SNS에 “어릴적 선생님 연기를 보면서 꿈을 키웠습니다. 항상 존경합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 고 안성기의 생전 작품 속 모습이 담겼다. 이날 고인의 별세 소식이 전해지자, 이시언은 존경심을 표하며 “안성기 선생님의 명복을 빕니다”라고 덧붙였다.

한편, 고 안성기는 5일 오전 9시 세상을 떠났다. 향년 74세. 고인은 지난해 12월 30일 식사 도중 음식물이 목에 걸리면서 심정지 상태로 긴급 이송됐다. 이후 의식이 회복되지 않은 채 중환자실에서 치료를 받아왔으나, 6일 만에 눈을 감았다.

고 안성기의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행된다. 빈소는 서울 성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 오는 9일 오전 5시, 장지는 양평 별그리다다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

