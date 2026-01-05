이시언, 선배 고(故) 안성기 별세에 추모 “어릴 적 선생님 연기로 꿈 키웠다”

배우 이시언이 선배 고(故) 안성기의 별세 소식에 추모의 마음을 전했다.
이시언은 5일 자신의 SNS에 “어릴적 선생님 연기를 보면서 꿈을 키웠습니다. 항상 존경합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 고 안성기의 생전 작품 속 모습이 담겼다. 이날 고인의 별세 소식이 전해지자, 이시언은 존경심을 표하며 “안성기 선생님의 명복을 빕니다”라고 덧붙였다.
한편, 고 안성기는 5일 오전 9시 세상을 떠났다. 향년 74세. 고인은 지난해 12월 30일 식사 도중 음식물이 목에 걸리면서 심정지 상태로 긴급 이송됐다. 이후 의식이 회복되지 않은 채 중환자실에서 치료를 받아왔으나, 6일 만에 눈을 감았다.
고 안성기의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행된다. 빈소는 서울 성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 오는 9일 오전 5시, 장지는 양평 별그리다다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
