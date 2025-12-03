이정하, 내년 1월 해병대 입대 확정…‘무빙 2’ 촬영은?

배우 이정하. 사진 = 뉴시스

배우 이정하가 해병대에 입대한다.

3일 이정하 소속사 나무엑터스는 공식 입장을 통해 “당사 소속 배우 이정하의 입대 일정 관련하여 안내해 드린다. 이정하 배우는 해병대에 지원해 최근 합격 통보를 받았으며, 2026년 1월 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정”이라고 밝혔다.

소속사는 또한 “다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리로 별도의 공식 행사는 진행되지 않을 예정이오니 이 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다. 이어 “이정하에게 보내 주시는 변함없는 사랑에 깊이 감사드리며, 성실한 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

이정하는 약 18개월간 복무한 뒤 2027년 7월 25일 전역할 예정이다. 소속사는 이정하가 내년에 제작 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘무빙’ 시즌2에 함께하지 못한다는 입장도 함께 밝혔다.

한편, 이정하는 현재 ENA 월화 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대로 시청자와 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자

