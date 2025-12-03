왕조 재도전 LG, ‘V4’ 외인 3인방 전원 재계약… 오스틴 170만달러로 4년 동행

오스틴 딘. 사진=LG트윈스 제공

효자 외인 3인방이 내년에도 모두 쌍둥이 군단의 손을 잡는다.

프로야구 LG는 “지난 2일 오스틴 딘, 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트 등 외국인 선수 3명 전원과 재계약했다”고 3일 전했다.

오스틴은 총액 170만달러(계약금 30만달러·연봉 110만달러·인센티브 30만달러), 치리노스는 총액 140만달러(계약금 30만달러·연봉 90만달러·인센티브 20만달러), 톨허스트는 총액 120만달러(계약금 20만달러·연봉 80만달러, 인센티브 20만달러)에 사인했다.

오스틴은 어느새 LG와 4년째 동행을 확정했다. 2023년부터 3시즌 통산 395경기에서 타율 0.315, 464안타, 86홈런, 322타점을 기록했다. 특히 2024시즌에는 132타점으로 KBO리그 타점왕을 수상했고, 2023시즌과 2024시즌에는 2년 연속 골든글러브의 주인공이 되면서 팀의 대표 외국인 타자로 자리 잡았다. 올 시즌에는 부상으로 116경기 출전에 그쳤지만, 31홈런, 95타점으로 여전한 공격력을 보여줬다.

2025시즌부터 팀에 합류한 치리노스는 30경기에 등판하여 177이닝 동안 13승 6패 평균자책점 3.31로 꾸준함을 보이며 팀 선발진에 기둥 역할을 해줬다. 또한 이번 시즌 중 대체 외국인 선수로 합류한 톨허스트는 8경기 44이닝 동안 6승 2패 평균자책점 2.86으로 팀의 통합우승에 마지막 퍼즐이 됐다.

요니 치리노스. 사진=LG트윈스 제공

앤더스 톨허스트. 사진=LG트윈스 제공

오스틴은 “내년에 다시 팀에 돌아올 수 있어 기쁘다. LG트윈스는 나와 우리 가족에게 집과 같은 곳이다. 구단, 코칭스태프, 팬들께 감사드리며, 2026시즌에는 더 좋은 경기력으로 경기장 안팎에서 좋은 동료가 되도록 하겠다”는 소감을 전했다. 치리노스는 “통합우승을 달성한 팀 동료, 코칭스태프와 다시 한번 2026시즌 우승이라는 큰 목표에 도전할 수 있어 기쁘고 영광스럽다. 또 KBO리그 최고의 LG트윈스 팬들을 다시 만날 수 있다는 것이 너무 감사하다. 개인적으로는 2026시즌에는 2025시즌보다 더 나아진 모습으로 팀에 더욱 큰 보탬이 되고 싶다”고 말했다.

마지막으로 톨허스트는 “2026시즌은 팀과 처음부터 함께할 생각에 기쁘고, 열정적인 우리 LG트윈스 팬들을 만날 생각에 설렌다. 내년에도 LG트윈스가 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 준비 잘하겠다”고 힘줘 말했다.

2026시즌 외국인선수 구성을 완료한 LG 관계자는 “이번 시즌 팀 성적이 보여주듯 세 선수는 공수에서 본인의 역할을 충분히 해줬다. 오스틴을 비롯하여 치리노스, 톨허스트까지 KBO리그에 완벽히 적응한 모습을 보여준 만큼, 내년 시즌에는 더 좋은 활약을 해줄 것으로 기대하고 있다. 또한 세 선수는 실력뿐만 아니라 팀워크와 인성도 뛰어난 선수로 팀 분위기에도 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 기대감을 드러냈다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]