무기력한 플레이…여자축구 대표팀, 네덜란드에 0-5 완패

대한민국 여자축구 대표팀이 네덜란드에게 완패를 당했다.

신상우 감독이 이끄는 한국은 3일 네덜란드 발베이크에서 열린 네덜란드와의 여자 A매치 친선경기에서 0-5로 패했다. 한국이 네덜란드와 맞붙은 것은 이번이 처음이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에선 한국이 21위, 네덜란드는 11위다. 앞서 한국은 지난 29일 스페인에서 진행된 웨일스전서 1-1로 비긴 바 있다. 1무1패로 유럽 원정 평가전을 마무리하게 됐다.

스리백을 바탕으로 한 3-5-2 포메이션을 가동했다. 선발 출전 명단이 확 바뀌었다. 박수정(AC밀란)과 손화연(아이코 포트볼)이 투톱을 이뤘고, 지소연이 공격형 미드필더로 나섰다. 3선은 김민지(서울시청), 이수빈(화천KSPO)이, 양쪽 윙백 역할은 추효주(오타와래피드)와 김진희(경주한수원)가 수행했다. 3백은 노진영(문경상무)-김미연(서울시청)-이민화(화천KSPO)로 구축했다. 주장 완장을 찬 김민정(인천현대제철)은 골키퍼 장갑을 끼웠다.

전반적으로 무기력했다. 상대 공격수 비비아너 미데마에게 전반에만 무려 4골을 내줬다. 미데마는 이날 경기 전까지 A매치 129경기에 출전해 100골을 넣은 네덜란드 여자축구 레전드다. 현재 맨체스터 시티(잉글랜드)에서 뛰고 있다. 전반 9분 만에 선제 실점을 허용한 것이 시작이었다. 이후 전반 17분과 31분, 38분 미데마 공격에 속수무책으로 당했다. 여기에 전반 42분 엘라 페데모르스(볼프스부르크)에게 5번째 실점까지 내주며 끌려갔다.

일찌감치 주도권을 뺏긴 한국은 후반전 시작과 함께 변화를 줬다. 김신지(레인저스), 강채림(몬트리올로즈)을 투입한 것. 끝이 아니다. 송재은(수원FC), 최유리(인천현대제철), 케이시 페어(유르고르덴)까지 추가 투입하며 어떻게 해서든 한 골이라도 만회해보려 애썼다. 하지만 네덜란드의 수비는 탄탄했다. 강채림의 위협적인 크로스와 송재은의 중거리 슈팅 등이 이어졌으나 골로 연결되진 못했다. 오히려 김민정 골키퍼의 선방으로 추가 실점을 막았다.

신상우호는 내년 3월 호주에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵을 준비하고 있다. 호주, 이란, 필리핀과 함께 A조에 속했다. 대회에서 상위 6개 팀 안에 들어야 2027년 브라질에서 열리는 FIFA 여자 월드컵에 출전할 수 있다.

