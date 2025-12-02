한국미라클피플사, ‘G-FAIR KOREA 2025’서 경기도지사상 수상

주식회사 한국미라클피플사가 경기도가 주관하는 제28회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2025)에서 최고 영예인 지페어 어워즈 ‘경기도지사상’을 수상했다.

이번 수상은 회사가 새롭게 선보인 비건 인증 및 독일 더마테스트(dermatest®) 인증을 동시에 획득한 친환경 캡슐세탁세제의 우수성이 인정받은 결과다.

올해 G-FAIR KOREA 2025는 45개국 815명의 해외 바이어, 국내외 502개 기업이 참가하며 역대 최대 규모로 개최됐다. 행사는 지난 10월 30일부터 11월 1일까지 일산 킨텍스(KINTEX)에서 진행되었으며, 글로벌 비즈니스 확대를 위한 다양한 수출 상담회와 혁신 제품 전시가 마련됐다.

한국미라클피플사 전시관은 행사 기간 내내 해외 바이어들의 발길이 끊이지 않았다. 특히 ▲친환경 세정제 및 세제 제품군 ▲화장품·뷰티관에서 소개한 마스크팩과 기초화장품 3종 브랜드 ‘라라베르(LALABELL)’, ‘피토레시피(PHYTO RECIPE)’, ‘미라블룸(MIRABLOOM)’에 대한 호응이 높았다.

이같은 관심은 구체적 성과로 이어졌다. 한국미라클피플사는 전시 기간 중 중남미 국가 바이어들과 수출 MOU를 체결하며 ‘K-클리닝·K-뷰티’의 글로벌 진출 확대 가능성을 다시 한번 입증했다.

한국미라클피플사 관계자는 “친환경 기술과 소비자가 신뢰할 수 있는 품질 경쟁력으로 글로벌 시장에 도전하겠다”며 “이번 수상을 계기로 해외 시장 확대에 더욱 속도를 낼 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]