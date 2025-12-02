쿠팡 주가 ‘와르르’…김범석 책임론 재점화

대규모 개인정보 유출 사실이 공개된 직후 쿠팡이 미국 뉴욕증시에서 5% 넘게 하락한 가운데 창업자인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 둘러싼 논란이 재점화되고 있다.



사고의 파장이 투자심리에 영향을 미치면서 주가가 한 달 만에 최대 폭으로 떨어진 데다 허술한 내부 통제와 기형적 지배구조에 대한 비판이 다시 불거지고 있다.

2일 뉴욕증시에 따르면 쿠팡Inc 주가는 전 거래일보다 5.36% 내린 26.65달러로 거래를 마쳤다.



장중 낙폭은 7% 이상까지 확대됐으며, 거래량은 전일 대비 4.5배 급증했다. 5거래일 연속 상승세가 끊긴 것으로, 지난달 5일(5.94%) 이후 가장 큰 하락폭이다.



업계에서는 이번 사고가 ‘관리·통제·책임’ 전반이 미성숙한 쿠팡의 구조적 한계를 드러냈다는 평가가 나온다.



한 업계 관계자는 “가파른 매출 성장과 대규모 물류 인프라에도 내부조직은 미성숙한 기형적 구조라는 지적이 꾸준했다”며 “개인정보 유출 사태가 그 단적인 사례”라고 말했다.



단기적으로는 최대 1조원대 과징금 가능성과 집단소송에 따른 배상 부담, 회원 이탈 등으로 수익성 악화 우려가 제기된다.



또 다른 관계자는 “성장 속도만큼 관리·통제 시스템도 보완해야 한다”며 “이번 사고를 계기로 기업가치와 경영체계 전반의 재평가가 불가피하다”고 했다.



창업자 김범석 의장에게도 화살이 향하고 있다. 김 의장은 클래스B 보통주 1억5780만여주를 보유해 의결권 기준 73.7%를 행사할 수 있지만 국회 출석 요구가 있을 때마다 해외 체류 등을 이유로 나오지 않았다.



이번 사태와 함께 쿠팡이 국내 매출에 기반해 성장한 기업임에도 미국 법인이라는 이유로 한국에서의 경영책임을 회피하고 있다는 지적도 이어진다.



쿠팡Inc의 올해 3분기 매출은 약 13조원, 연간 매출은 50조원에 육박할 전망이다.



거의 대부분 국내에서 발생한 매출임에도 김 의장이 지난해 5000억원대 규모의 주식 처분 이익 중 200만주를 미국 자선기금에 기부하면서 국내에서는 사회적 책임 활동이 미미했다는 비판이 나온다.



총수 지정 문제도 논란이 됐다. 김 의장은 동일인 판단 기준 개정 이후에도 예외조건을 충족해 총수로 지정되지 않아 사익편취 금지와 친·인척 자료 제출 등 의무에서 벗어나 있다.



국내 사업 과정에서 물류센터 노동환경 악화, 과로사, 입점업체 수수료 논란 등이 반복됐지만 지배주주 책임은 제대로 묻기 어려운 구조라는 지적이다.



올해 국정감사에서도 쿠팡 경영진은 증인으로 줄줄이 불려 나왔고 수사 외압 의혹까지 거론되며 상설특검 대상에 올랐다. 이 과정에서도 김 의장은 불출석을 이어가 국회 비판이 거셌다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

