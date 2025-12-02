가수 이민정, 새해 단독 콘서트 '일분일초' 개최

가수 이민정이 새해 단독 콘서트로 관객들과 만난다.

이민정은 내년 1월 8일 홍대 롤링홀에서 단독 콘서트 '일분일초'를 개최한다. 이번 공연은 롤링홀 개관 31주년을 맞아 진행되는 공연이자 지난해 발매된 이민정의 곡 '일분일초'에서 유래, 음악과 소중한 시간을 함께하고자 하는 마음을 담아냈다.

앞서 특유의 호소력 짙은 보이스와 감성, 다채로운 곡 소화력을 바탕으로 특색 있는 보컬리스트로 이름을 알려왔던 이민정은 이번 공연을 통해 자신의 매력을 극대화한 세트리스트와 완성도 높은 사운드를 관객들에게 선사할 예정이다.

이민정은 지난 2016년 SBS ‘판타스틱 듀오’ 에일리 편에 ‘아차산 아이스크림녀’로 출연해 최종 우승을 차지했으며 이후 솔로 가수로 데뷔, '오래된 사람들의 이별', '헤어진 사이에 안부를 묻는 건', '사랑하지 않아' 등을 발매하며 차세대 보컬리스트로 존재감을 드러낸 바 있다.

한편 이민정의 새해 첫 단독 콘서트 '일분일초'는 오는 8일 오후 8시부터 온라인 티켓 플랫폼 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

