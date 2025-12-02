‘조림핑’ 최강록, ‘흑백요리사2’ 재도전?…화려한 백수저 셰프 라인업

사진= 넷플릭스 제공

넷플릭스 오리지널 요리 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’)가 예고편을 공개하며 시즌2에 참여할 화려한 셰프 라인업을 공개했다. 이번 시즌은 오는 16일 첫 방송을 앞두고 있다.

사진= 유튜브 '흑백요리사2' 예고편 캡처

공개된 예고편에서는 미쉐린 2스타 이준, 한식과 양식 분야 미쉐린 1스타 손종원, ‘한식대첩 시즌3’ 우승자 임성근, ‘마스터셰프 코리아 시즌4’ 심사위원 송훈, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 47년차 프렌치 요리 대가 박효남, 57년차 중식 대가 후덕죽 등 국내외 스타 셰프들이 등장한다. 이와 함께 방송을 통해 이름을 알린 정호영, 샘킴, 레이먼 킴 등도 백수저 셰프로 합류할 예정이다.

사진= 유튜브 '흑백요리사2' 예고편 캡처

예고편 말미에는 “이번 시즌 새로운 룰이 있습니다”라는 멘트와 함께 두 명의 셰프 실루엣이 희미하게 공개됐다. 이어 “나야 재도전”이라는 목소리가 들려 시청자들의 기대감을 높였다. 시즌1에서 ‘조림핑’이라는 별명으로 활약했지만 탈락했던 최강록 셰프가 이번 시즌 재도전을 알린 것이다. 그는 특유의 유행어인 “나야 들기름”으로 복귀를 예고했다.

‘흑백요리사’는 숨은 고수 ‘흑수저’ 요리사와 최고의 스타 ‘백수저’ 요리사가 맞붙는 100인 요리 배틀 프로그램이다. 2024년 시즌1은 한국뿐만 아니라 전 세계에서 큰 인기를 얻으며 화제를 모았고, 시즌2 역시 높은 관심 속에 공개를 앞두고 있다.

