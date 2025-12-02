‘스내킹→간편 식사’…쉬운 우리말로 다듬은 외래용어 10개

문화체육관광부와 국립국어원이 우리말로 다듬은 외래 용어. (문화체육관광부 제공)

문화체육관광부와 국립국어원은 정확한 의미를 이해하기 어려운 외래 용어 10개를 선정해 알기 쉬운 우리말로 다듬었다고 2일 밝혔다.

이번에 선정한 다듬은 말의 후보안은 언론계와 학계, 청년(대학생) 등이 참여한 새말모임에서 마련한 뒤 전국 15세 이상 국민 3000명을 대상으로 한 국민 수용도 조사 결과를 바탕으로 지난달 국어심의회 국어순화분과위에서 최종 심의했다.

조사 결과 국민들은 우리말로 바꿔 써야 할 외래 용어로 스내킹(76.0%)과 캐즘(75.5%)을 가장 많이 꼽았다. 정식을 대신해 간단히 먹는 식사를 뜻하는 스내킹은 ‘간편 식사’로, 초기 시장과 주류 시장 사이에서 일시적으로 수요가 끊기는 현상을 일컫는 캐즘은 ‘일시 수요 정체’로 다듬었다.

최근 건강·운동 분야에서 자주 쓰이는 용어도 쉬운 말로 바꿨다. 몸의 중심을 지지하는 코어 근육은 ‘중심 근육’으로, 1분 동안 발이 땅에 닿는 횟수를 의미하는 케이던스는 ‘걸음 수’로 쉽게 다듬었다. 또한 북 토크는 ‘책 만남’, 그린 리모델링은 ‘친환경 새 단장’, 메디컬 테스트는 ‘신체 정밀 검진’ 등 사용 빈도가 높아지고 있는 외래 용어를 일상생활에서 이해하기 쉬운 표현으로 정비했다.

중앙부처의 전문용어 표준화(안)도 함께 논의해 어려운 전문용어를 쉬운 우리말로 다듬었다. 해양경찰청이 심의를 요청한 용어 가운데 카포크는 ‘구명조끼’, 구명벌은 ‘구명뗏목’, 소훼는 ‘불타 없어짐’, 소개는 ‘대피 조치’, 박명(薄明)은 ‘일출/일몰(00분 전 또는 후)’ 또는 쉬운 우리말인 ‘어스름’으로 표준화했다. 각 중앙행정기관은 국어기본법 제17조에 따라 전문용어 표준화협의회를 구성, 운영하고 소관 전문용어에 대한 표준안을 마련해 국어심의회(국어순화분과위원회)의 심의를 거쳐 고시해야 한다.

문체부와 국어원은 “앞으로도 국민이 필요한 정보를 쉽고 정확하게 이해하고 활용할 수 있도록 새로 들어오는 낯선 외래 용어를 신속히 발굴해 쉬운 우리말로 다듬고 SNS 등 다양한 경로를 통해 적극적으로 홍보할 계획”이라고 밝혔다.

