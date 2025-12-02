KBL-아미고 나쵸 협업, 10개 구단 선수들로 제작된 씰 동봉

사진=KBL 제공

KBL은 (주)래딕스글로비즈의 대표 브랜드 아미고 나쵸와 손잡고 콜라보레이션 스낵인 'KBL 나쵸'를 새롭게 선보인다.

2025~2026시즌을 맞아 출시되는 KBL 나쵸는 지난 시즌보다 맛과 재미가 모두 한층 더 업그레이드됐다. 제품에는 나쵸칩과 멕시칸 할라페뇨 치즈 소스 그리고 KBL 씰이 함께 포함된다. KBL 씰은 10개 구단 소속 선수를 대상으로 제작돼 농구팬들의 수집 욕구를 자극할 것으로 기대된다.

제품 안에는 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전, 몰텐 컬러볼, KBL 프렌즈 공아지 랜덤 피규어 등 다양한 경품을 받을 수 있는 럭키카드가 함께 포함되어 있어 먹는 즐거움에 색다른 재미를 더했다.

KBL 나쵸는 국가대표 브레이크 이후 정규시즌이 재개되는 4일부터 서울 삼성과 안양 정관장을 제외한 8개 구단 홈경기장에서 만나볼 수 있다. 아미고 홈페이지, 네이버 스마트스토어, 지마켓 등 온라인 스토어에서도 구매 가능하다.

신규 출시를 기념해 SNS 댓글 이벤트도 진행된다. 추첨을 통해 KBL 10개 구단 전체 선수로 구성된 KBL 씰 세트를 증정한다. 자세한 내용은 추후 KBL 공식 SNS를 통해 안내할 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

