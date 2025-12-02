유니스 임서원, 첫 단독 유튜브 예능 론칭⋯첫 게스트는 피프티피프티

그룹 유니스(UNIS) 임서원이 '육각형 아이돌'을 향한 도전에 나선다.

2일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 임서원은 첫 단독 유튜브 예능 프로그램 '육각형 아이돌'을 론칭한다.

'육각형 아이돌'은 임서원의 육각형 아이돌 도전기를 그린 K팝 리얼리티 예능이다. 임서원은 다양한 아티스트들과 만남을 가지고, 기상천외한 미션을 수행하며 본인의 꿈인 '육각형 아이돌'에 한 걸음씩 다가간다.

이번 프로그램은 먼데이 키즈 '먼데이 키즈의 발자국', 후이 '후짜르트', #안녕 '전업 가수의 길' 등 다수의 음악 유튜브 콘텐츠를 제작한 스튜디오 드리밍과 협업으로 완성된 프로젝트다.

공개된 티저는 육각형 아이돌이 되기 위한 첫 번째 여정에 나선 임서원을 담는다. 임서원은 첫 게스트인 피프티피프티와 함께 미션을 수행하면서 다재다능한 역량과 중학교 2학년다운 패기를 드러낸다.

특히 현장을 웃음으로 초토화 시킨 흑화된 임서원의 반전 모습도 예고해 첫 에피소드에 대한 K팝 팬들의 기대가 치솟고 있다. 이번 단독 유튜브 예능 프로그램은 임서원의 숨겨진 예능감과 인간적 매력을 새롭게 조명하는 기회가 될 전망이다.

임서원은 장르 불문한 다재다능한 역량을 갖춰 유니스의 황금 막내라 불린다. 메인 보컬을 맡을 정도로 출중한 임서원의 보컬과 퍼포먼스 실력은 이미 대중에게 익히 알려진 바다.

최근에는 서울우유협동조합의 유제품 브랜드 어린이 치즈 까요까요와 학생복 전문 브랜드 스쿨룩스의 모델로 발탁되면서 가요계를 넘어 광고계에서도 넘치는 끼를 인정받고 있다.

임서원의 '육각형 아이돌'은 2일 오후 7시 유튜브 채널 케이크(K-ㅋ)를 통해 처음 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

