BMW 모토라드, 12월 한정 연말 특급 프로모션

BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 오는 12월 한 달 간 BMW 모터사이클을 비롯해 BMW 모토라드 라이딩 기어 및 의류 구매 시 풍성한 혜택을 제공하는 연말 특별 프로모션을 진행한다.

이달 31일까지 이어지는 이번 특별 프로모션은 신차 등록비용 지원, 라이딩 지원금, 케이스 증정, 오리지널 파츠 및 액세서리 지원, 금융 프로그램 등 다양한 혜택으로 구성되어 있다.

◆신차 출고 고객에게 특별 혜택 제공

먼저 BMW 모토라드는 신차 출고 고객을 위한 특별 혜택을 준비했다. 가장 최근 출시한 R 1300 시리즈의 경우 2026년식 R 1300 RT 구매 고객에게는 등록비용을 지원하고, BMW R 1300 R과 R 1300 RS 구매 고객에게는 100만 원 상당의 BMW 오리지널 파츠 및 액세서리 지원 혜택을 제공한다.

또한, BMW R 1300 GS 구매 고객에게는 등록비용과 라이딩 지원금 100만원, 정품 사이드 케이스를 증정한다. 2015년 1월 1일 이후 BMW GS 모델을 보유한 이력이 있거나 현재 보유한 고객이 ‘적응형 차고 조절’ 기능이 탑재된 R 1300 GS 어드벤처를 구매할 경우 라이딩 지원금 100만원 또는 연 1.99% 저금리 금융 프로그램 중 한 가지 혜택을 제공한다.

BMW 헤리티지 라인업인 R 12 시리즈는 2024년식 R 12 nineT 및 R 12 구매 시 등록비용과 라이딩 지원금에 더해 1년 보증 연장 혜택을 제공하며, 2025년식 R 12 nineT와 2026년식 R 12 G/S 구매 고객에게는 등록비용을 지원한다.

BMW F 시리즈의 2025년식 모델 구매 고객에게는 등록비용과 함께 50만원~300만원의 라이딩 지원금을 지급하며 F 800 GS와 F 900 GS 어드벤처 구매 고객에게는 ‘탑&사이드 케이스 세트’를 추가로 증정한다.

BMW S 시리즈의 경우 2025년식 BMW S 1000 RR(라이트 화이트 버전 제외)과 S 1000 R 구매 고객에게는 등록비용과 함께 최대 100만원의 라이딩 지원금을 제공하며, BMW S 1000 XR 구매 고객에게는 등록비용과 라이딩 지원금 200만원, ‘탑&사이드 케이스 세트’를 전부 지원한다.

BMW 모토라드의 초고성능 M 라인업인 M 1000 RR, M 1000 R, M 1000 XR의 2025년식 모델 구매 고객에게는 등록비용 전액과 함께 모델에 따라 100만원~300만원의 라이딩 지원금을 지급한다.

◆겨울철 안전 라이딩…라이딩 기어 & 의류 할인 프로모션

BMW 모토라드는 겨울철 안전하고 쾌적한 라이딩을 위해 BMW 모토라드 라이딩 기어 및 의류 할인 프로모션도 12월 31일까지 함께 진행한다.

프로모션 기간 동안 BMW 모토라드는 국내 재고에 한정하여 정품 라이딩 기어 및 라이프스타일 전 품목을 30% 할인된 가격으로 판매한다. 특히 BMW 모토라드 ‘시스템 7 헬멧’과 ‘M 프로 레이스 헬멧’ 구매 고객은 30% 할인 혜택 또는 10% 할인 및 BMW 모토라드 스니커즈 증정 혜택 중 하나를 선택할 수 있다. BMW 쏘모 헬멧 구매 고객 역시 30% 할인 혜택 또는 10% 할인 및 글러브 증정 혜택 중 한 가지를 누릴 수 있다.

BMW 모토라드 12월 프로모션에 대한 보다 자세한 내용은 전국 BMW 모토라드 전시장 또는 BMW 모토라드 커뮤니케이션 센터로 문의하면 된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

