日 걸그룹 후르츠 지퍼, 첫 내한 공연…한국어 개사→배웅회 ‘아시아 투어 성료’

'일본 인기 걸그룹' 후르츠 지퍼(FRUITS ZIPPER)의 데뷔 첫 아시아 투어가 성공적으로 마무리됐다.

후르츠 지퍼(츠키아시 아마네, 친제이 스즈카, 사쿠라이 유이, 나카가와 루나, 마나카 마나, 마츠모토 카렌, 하야세 노엘)는 지난 29일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 아시아 투어 'FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 "We are FRUITS ZIPPER"'(이하 'We are FRUITS ZIPPER')를 개최하고, 국내 팬들과 만났다.

'We are FRUITS ZIPPER'는 후르츠 지퍼가 데뷔 후 여는 첫 아시아 투어로, 이들은 타이베이, 상하이에 이어 서울에서 대미를 장식했다.

이날 후르츠 지퍼는 올해 1월 발매된 15번째 디지털 싱글 앨범의 타이틀곡 'かがみ'로 본격 공연의 포문을 열었다. 후르츠 지퍼는 "안녕!"이라고 인사를 건네는 등 국내 팬들을 위해 가사 일부를 개사해 남다른 팬 사랑을 전했다.

이어 후르츠 지퍼는 유튜브 뮤직비디오 조회수 1000만 뷰를 넘긴 'ぴゅあいんざわーるど', 일본 인기 애니메이션 '짱구는 못말려'의 주제가로 선정된 'はちゃめちゃちゃライフ!'로 다채로운 매력을 전하며 점차 공연 열기를 고조시켰다.

후르츠 지퍼는 'RADIO GALAXY', 'We are Frontier', 'Re→TRY & FLY' 등 주요 싱글곡을 비롯해 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 누적 재생 수 30억 회를 달성한 'わたしの一番かわいいところ', 그룹의 대표곡인 'NEW KAWAII'로 개성 뚜렷한 퍼포먼스를 펼쳐내 팬들의 큰 환호를 이끌었다.

이처럼 후르츠 지퍼는 앙코르곡 2곡을 포함, 무려 19곡에 달하는 풍성한 세트리스트로 독보적인 에너지를 선사했다. 후르츠 지퍼는 본 공연이 끝난 뒤에는 배웅회를 진행, 현장을 찾은 팬들 한 명 한 명에게 감사 인사를 전하기도 했다.

한편, 후르츠 지퍼는 아소비시스템의 글로벌 아이돌 발굴·육성 프로젝트 'KAWAII LAB.'을 통해 2022년 4월 데뷔한 7인조 걸그룹이다. "하라주쿠에서 세계로"를 슬로건으로 내세워 다양한 문화가 융합되고 개성이 넘치는 패션의 거리 하라주쿠를 중심으로 'NEW KAWAII'를 전 세계에 전파하고 있다.

Z세대들의 압도적 지지 속에 후르츠 지퍼는 싱글 1집 'わたしの一番かわいいところ'로 같은 해 12월 일본 레코드 대상 최우수 신인상을 수상했다. 이후 후르츠 지퍼는 2024년 일본 전국 12개 도시에서 홀 투어를 진행하며 대세 그룹으로서의 기반을 다졌으며, 정규 1집 'NEW KAWAII'로 일본 레코드 대상 우수 작품상을 받았다. 이에 후르츠 지퍼는 오는 12월 31일 현지 내 대중적 인기의 척도인 일본 NHK 연말 특집 프로그램 '홍백가합전'에 첫 출연하며, 2026년 2월에는 일본 공연계 성지인 도쿄 돔에도 입성한다.

글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 일본 아소비시스템의 글로벌 아이돌 프로젝트 'KAWAII LAB.'의 공식 커뮤니티가 오픈됐다. 이를 통해 팬들은 후르츠 지퍼의 글로벌 멤버십에 가입하고, 또 후르츠 지퍼와 위버스 DM 기능을 이용해 직접 대화를 나눌 수도 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

