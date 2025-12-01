KLPGA 대표할 새 얼굴은… 제18대 홍보모델 온라인 투표 개시

사진=KLPGA 제공

한국여자프로골프(KLPGA)의 간판이 될 얼굴을 찾는다.

KLPGA는 1일 “2026시즌 KLPGA투어의 얼굴이 될 ‘제18대 KLPGA 홍보모델’을 선정하는 첫 번째 단계인 온라인 팬투표를 시작했다”고 전했다.

‘제18대 KLPGA 홍보모델’로 활약할 12명은 온라인 투표를 통해 상위 20명을 선별해 내부 배점 기준(2025시즌 성적, 역대 기록, 온라인 팬투표 결과 등)에 따라 점수를 부여한 후 논의 및 심사를 거쳐 최종 결정된다.

특히 올해부터는 온라인 팬투표 결과를 내부 배점 기준 평가 항목에도 반영해 팬들이 참여하는 온라인 팬투표의 중요도가 더욱 커질 것으로 보이며, 팬들의 많은 참여가 기대된다.

매년 골프 팬들의 큰 관심을 받아 온 KLPGA 홍보모델 온라인 투표는 이날 오전 9시부터 일주일간 진행되며, KLPGA 홈페이지 또는 모바일 앱에 로그인한 뒤 최대 5명까지 투표(1인당 1회)할 수 있다. 투표 기간에는 대한민국 대표 포털 사이트인 네이버와 다음카카오에서 홍보모델 투표 안내 배너를 통해서도 쉽게 접근할 수 있다.

한편, 온라인 투표와 더불어 같은 기간 ‘투표 인증 이벤트’도 함께 진행한다. KLPGA는 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 50명을 선정해 제17대 KLPGA 홍보모델 화보사진으로 제작된 ‘2026 KLPGA 캘린더’를 제공한다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]