남다름 모친, SNS 계정 논란 해명… “억지로 막거나 강요하지 않는다”

배우 남다름. 사진 = 뉴시스

배우 남다름의 모친이 아들의 SNS 계정 관리와 관련해 해명했다.

남다름 모친은 30일 자신의 SNS를 통해 “이 계정으로 또다시 말들이 많아졌나 봅니다. 댓글과 dm으로 읽기 거북한 글들도 달리고 있네요”라는 장문의 글을 게재했다.

그는 “살짝 억울한 오해를 풀어보자면, 10년 정도?된 이 계정은 처음에는 그냥 저의 사적인 공간으로 시작됐다”며 “다름이 사진보다는 일상 사진과 글을 올리며 지인들과 소소하게 대화를 나누던 곳이었는데, 어느 순간부터인가 다름이 팬분들이 찾아오기 시작했고 팔로워가 많아지면서 더 이상 개인적인 일상을 올리는 것이 조심스러워졌다”고 설명했다.

이어 “몇 번의 남다름 사칭 계정이 생기면서, 사용자 이름도 ‘남다름맘’으로 바꾸고 다름이 소식을 전하는 계정이자 활동 기록용 계정으로 사용하게 됐다”며 “다름이가 성인이 된 후에도 SNS에 큰 관심이 없다 보니 개인 계정을 만들지 않았고, 관심을 가지고 검색해서 찾아오신 분들께서는 ‘mom’이라는 이름 때문에 아들의 계정을 대신 관리해 주는 것으로 오해하시고, 그로 인해 불편함을 느끼시는 글들을 종종 남기시기도 한다”고 덧붙였다.

또한 그는 “저 역시 ‘mom’이라는 이름을 바꾸고 싶었지만, 팔로워 수가 많아서인지 그것마저 쉽지 않아 몇 년째 고민 중”이라며 “억지로 SNS를 막고 있는 것도 아니지만, 그렇다고 억지로 만들라고 강요하고 싶지도 않다. 본인이 하고 싶을 때 시작하는 것이 가장 좋을 것 같다”고 전했다.

남다름 모친은 “다름이는 SNS는 하지 않지만, 다름이를 응원해 주시는 다음 카페 ‘다름홀릭’에서 팬분들과 글로 소통하고 있는 중”이라고 덧붙였다.

앞서 남다름 모친은 SNS 계정을 이용해 아들 남다름의 근황을 전해왔다. 그러나 최근 온라인 커뮤니티에서는 2002년생 성인 배우의 SNS를 모친이 대신 관리한다는 사실을 두고 논란이 일었다.

한편, 남다름은 2002년 생으로 2009년 KBS ‘꽃보다 남자’ 아역으로 데뷔했으며, 지난해 군 전역 후 KBS ‘사관은 논한다’, JTBC ‘마이 유스’ 등에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

