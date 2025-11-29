로제 ‘아파트’, 이견 없는 ‘올해의 노래’ 등극

로제의 'APT.'가 '올해의 노래'에 등극하는 영예를 안았다.

지난 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 개최된 '2025 MAMA AWARDS'(이하 '2025 MAMA')에서 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡 'APT.'(아파트)가 대상격인 'Song of the Year'(올해의 노래) 부문을 수상했다.

트로피를 전달 받은 로제는 영상을 통해 "큰 상을 받게 되었는데, 올 한해 많은 사랑을 주신 팬 분들과 음악이 세상에 나오기까지 노력해 주신 작곡진과 스태프 분들께 감사 드린다"고 인사를 전했다. 또한, "앞으로도 멋진 음악 보여 드리는 아티스트가 되겠다"고 소감을 남겼다.

로제의 'APT.'는 발매 직후 전 세계 음악 차트에서 기록을 경신하며 신드롬을 일으켰다. 또한 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상하며 국위선양에 앞장선 바 있다.

뿐만 아니라 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈(Grammy Awards)'에서 올해의 노래와 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문에 이름을 올리며 K팝 여성 아티스트 최초로 본상 두 부문에 노미네이트되는 대기록을 추가했다.

한편, 로제는 블랙핑크 단독 콘서트 'DEADLINE' 월드 투어 일정 소화를 비롯해 더욱 활발한 행보를 펼쳐가는 중이다.

