백일섭, 故 이순재 향해 마지막 인사…“잘 가시오” 애도

사진= MBC 추모 특집 다큐멘터리 ‘배우 이순재, 신세 많이 졌습니다’

배우 백일섭이 故 이순재를 향한 깊은 추모의 마음을 전했다.

MBC는 28일 국민 배우 故 이순재를 기리는 추모 특집 다큐멘터리 ‘배우 이순재, 신세 많이 졌습니다’를 방송했다. 이날 다큐멘터리에서는 생전 병상에 누워 있던 이순재의 모습과 마지막까지 연기에 대한 열정을 잃지 않았던 그의 인터뷰가 공개됐다.

소속사 대표가 “건강해지시면 뭘 하고 싶으세요?”라고 묻자, 이순재는 “하고 싶은 건 작품밖에 없지”라고 답하며 배우로서의 진심을 드러냈다.

고인이 세상을 떠난 이후, 예능 ‘꽃보다 할배’에서 함께 호흡을 맞췄던 백일섭은 애도의 뜻을 전했다. 그는 이순재에게 “그쪽 가시거든, 또 연기할 수 있는 일이 있으면 반으로 줄이고, 몸도 생각하시고. 거기 남일우 형, 오현경 형 다 계시니까 모여서 고스톱이라도 치면서 그냥 행복하게 지내세요. 너무 고생하지 마시고”라고 말했다.

이어 백일섭은 “저도 형님 나이에 가야 하잖아요. 난 좀 더 있고 싶은데 모르겠소. 형, 잘 가시오”라고 덧붙이며 스승이자 동료를 향한 마지막 인사를 남겼다.

