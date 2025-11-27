정일우 집안이 이렇게 대단했다고? 어머니·아버지·외가까지 ‘압도적 스펙’

사진 = 배우 정일우가 KBS2 새 주말드라마 '화려한 날들' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 정일우가 그동안 거의 언급하지 않았던 집안 내력을 공개하며 예상 밖의 반전을 만들었다. 성실한 배우라는 이미지 뒤에 문화재·학계·언론·의료로 이어지는 ‘전문직 명문가’ 배경이 드러나자 온라인에서는 “이 정도면 조용히 숨겨온 금수저 아니냐”는 반응이 이어졌다. 직접 밝힌 부모의 직업과 외가의 내력은 그의 기존 이미지를 새롭게 바라보게 만들었다.

정일우는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 주말드라마 ‘화려한 날들’ 홍보차 자리한 방송에서 가족 이야기를 털어놓으며 첫 포문을 열었다. 가장 먼저 언급된 인물은 어머니였다. 그는 “어머니가 지금 문화재청 문화재위원이시다”라며 “중국에서 박사학위를 받으셨고, 한국에서도 고대 직물을 연구하신다”고 설명했다. 고대직물연구소 소장이자 무형문화재·인간문화재 보유자를 심사하는 7인의 ‘문화재 전문위원’ 중 한 명이라는 부분에서 시청자들의 눈길이 집중됐다.

정일우는 어머니의 영향력에 대해 “배우를 하지 않았다면 패션 쪽에서 뭔가 했을 것 같다”고 말하며, 실제로 작품 활동에서도 어머니의 감각이 깊게 스며 있었음을 전했다. “‘야경꾼 일지’를 할 때 어머니가 제 한복 의상 문양을 직접 만들어주셨다”고 했고, “‘거침없이 하이킥’ 오디션 볼 때는 어머니가 사주신 가죽 재킷을 입고 갔는데 그걸로 합격했다”며 “오디션 본다고 하면 그때마다 어머니가 옷을 해주셨다”고 고백했다.

이어 아버지의 이력이 공개되자 또 한 번 감탄이 이어졌다. 정일우는 “부모님이 대학 시절 캠퍼스 커플이었다. 아버지는 총학생회장이었고, 어머니는 여성 총학생회장이었다”고 말했다. 아버지는 고등학생 시절 검도부장이었으며, 그는 “제가 실수해도 세 번은 기회를 주시는데, 세 번 지나면 ‘입을 수 있는 바지는 다 입고 나오라’고 하셨다. 죽도로 맞으면 괜찮은데 목검으로 맞으면 한 방이다. 기절할 뻔했다”고 말하며 엄격했던 가풍을 털어놨다. 정일우의 아버지는 KBS 기자로 활동했고 이후 대학에서 석좌교수로 재직하며 언론·학계를 두루 경험한 인물이다.

그렇다고 단호함만 있는 부모는 아니었다. 정일우는 자신을 “딸 같은 아들”이라고 표현하며 “투애니원 콘서트도 갔다 오고, 어머니 모시고 해외여행도 많이 간다”고 말했다. 어릴 때 어머니가 중국에서 박사학위를 하느라 함께한 시간이 적었던 이유도 덧붙이며, “어머니하고 성향이 잘 맞다”고 전했다. 부모님과 여전히 함께 사는 이유에 대해서는 “부모님이 연세가 드시니까 제가 나가면 다시 같이 살 일이 없다는 생각도 든다. 더 연세 드시기 전에 좀 더 같이 시간을 보내고 싶다”고 밝혔다.

방송에서 또 하나 화제가 된 내용은 정일우가 다산 정약용의 후손이라는 사실이다. 그는 “정해인 씨도 저희 집안이다”라고 밝혀 놀라움을 더했다. MC들이 집안 서열을 묻자 그는 “정해인 씨가 저보다 위”라고 답했고, “제 중·고등학교 1살 후배다”라고 덧붙이며 예상치 못한 인연을 공개했다.

외가 또한 만만치 않은 배경을 지녔다. 그의 외할아버지는 종합병원 원장을 지낸 의료계 인물로 알려졌으며, 어머니의 문화재·직물 연구 경력, 아버지의 언론·학계 경험, 외가의 의료 기반까지 이어지며 ‘전문직 가문’이라는 평가가 자연스럽게 나왔다.

이번 방송을 통해 정일우의 새로운 면모가 드러나자 시청자들은 “사람이 반듯한 이유가 있었다”, “집안까지 이렇게 탄탄할 줄 몰랐다”, “금수저 티를 안 내는 금수저” 등 반응을 보이며 놀라움을 표했다. 일부만 알려졌던 그의 배경이 보다 입체적으로 공개되며, 꾸준히 다양한 캐릭터를 소화해온 정일우의 행보는 더욱 견고해지고 있다. 전문성을 지닌 가족의 영향 속에서 성장한 그는 흔들림 없는 페이스로 배우 활동을 이어가며 또다시 새롭게 조명받고 있다.

