메디컬 코스메틱 브랜드 톡스앤필 코스메틱(TOXNFILL COSMETICS)이 27일 임상 데이터를 통해 효능을 입증한 '앵글 컷 리프팅 패치'를 공식 출시했다.

이 제품은 처진 이중턱 및 심부볼 등 얼굴 라인 개선을 목표로 개발됐다. 집에서도 중력으로 인한 처짐에 적극적으로 대응하는 홈케어의 새로운 접근법을 제시한다.

톡스앤필 코스메틱이 새롭게 선보인 '앵글 컷 리프팅 패치'의 핵심은 회사 측이 '컷세라(Cut-Thera)' 메커니즘이라 명명한 기술에 있다.

이는 특정 리프팅 시술의 원리에 착안해 개발됐다. 물리적 지지와 유효 성분 공급을 통해 중력으로 인한 피부 처짐에 저항하며 얼굴 라인 관리에 기여한다.

특히, 기존 패치의 착용 시 발생할 수 있는 불편함을 개선하기 위해 턱과 목 부위를 분리 관리하는 '듀얼 앵글 설계'를 적용했다. 이를 통해 앞턱, 옆턱, 뒷턱 및 목 부위까지 빈틈없이 밀착되며, 중력의 영향으로 늘어지기 쉬운 얼굴 라인을 지지하고 목 탄력 관리에도 중점을 두었다고 관계자는 전했다.

제품 구성 측면에서 '앵글 컷 리프팅 패치'는 하이드로겔 함량과 성분 배합, 원단 선택에 특징을 둔다. 현존하는 리프팅 패치 중 최대 수준인 24.5g의 하이드로겔을 함유하고 있다. 유효 성분은 피부 온도에 반응, 서서히 전달되도록 설계됐다.

주요 성분으로는 탄력 관리를 위한 PEP Complex-20(펩타이드 20종, 500ppm)과 윤곽 관리에 도움을 주는 카페인(3,000ppm)이 배합됐다. 또한, 의약품에 사용되는 고탄성 특수 원단인 의료용 스판덱스를 채택하여 복원력과 신축성을 확보했으며, 얼굴 라인의 처짐에 맞서 물리적인 리프팅 지지력을 장시간 유지할 수 있도록 제작됐다.

톡스앤필 코스메틱은 '앵글 컷 리프팅 패치'의 신뢰성 확보를 위해 ㈜글로벌표준인증원, GSC안티에이징랩에서 2025.09.18 ~2025.09.19 기간동안 만 30세~65세 미만의 여성에게 진행된 심부볼 부위 탄력/리프팅 개선, 턱 부 위 탄력 개선, 하안 턱 부위 탄력 개선, 목 부위 탄력/리프팅 개선, 이중턱 부 위 볼륨(리프팅) 개선 평가 인체 적용 시험 결과를 발표했다.

임상 결과, 단 1회 사용만으로 ▲심부볼 리프팅 61.98% 개선 ▲이중턱 리프팅 38.49% 개선 ▲목 부위 리프팅 31.09% 개선 효과를 기록했다고 밝혔다. 이러한 임상 데이터는 '앵글 컷 리프팅 패치'가 얼굴 라인 변화에 효과적으로 대응하며, 진화된 홈케어 관리를 제공함을 시사한다. 또한, 동일기관 피부 자극 테스트에서도 일차 피부 자극 지수는 0.01로 비자극 판정을 받아 민감한 피부에도 사용 가능하다고 덧붙였다.

톡스앤필 코스메틱 관계자는 "이번 '앵글 컷 리프팅 패치'는 소비자들이 일상에서 중력을 거스르는 듯한 탄력 관리 및 노화 대응을 할 수 있도록 개발된 제품"이라며, "개개인의 노력으로도 전문적인 수준의 결과를 얻을 수 있는 진화된 홈케어 솔루션으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

