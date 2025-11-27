‘마지막 썸머’ 이재욱·최성은, 돌고 돌아 만난 17년 로맨스 서사

‘마지막 썸머’가 이재욱, 최성은의 로맨스 서사로 시청자들을 붙들고 있다.

매주 토, 일 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오) 최근 방송에서 백도하(이재욱 분)와 송하경(최성은 분)의 입맞춤이 큰 화제를 모았다. 이에 돌고 돌아 만난 두 사람의 로맨스 서사를 살펴봤다.

도하와 하경은 17년 동안 친구라는 명목하에 곁을 지켜온 소꿉친구다. 특히 도하는 어린 시절부터 속마음과 반대로 말하는 ‘송하경 언어’를 찰떡같이 알아듣는 유일한 인물로 그려지며 시청자들에게 설렘을 선사해 왔다. 하경의 투박한 말투 속에 숨겨진 진심을 누구보다 먼저 캐치하는 도하의 모습은 두 사람만이 공유하는 깊은 유대감을 보여주기에 충분했다.

하지만 견고할 것 같았던 이들의 우정은 과거 백도영(이재욱 분)과의 일과 현재 하경이 서수혁(김건우 분)의 고백을 받아들이고 본격적인 연애를 시작하며 변곡점을 맞았다. 도하는 두 사람의 연애 소식을 접하고 유치찬란한 질투심을 폭발시켜 웃음을 자아내기도 했다. 쿨한 척하려 애쓰지만 하경의 일거수일투족에 신경을 곤두세우는 도하의 질투는 극의 재미를 더하는 관전 포인트가 됐다.

그럼에도 도하의 사랑은 멈추지 않았다. 하경을 향해 직진을 멈추지 않던 도하는 지난 방송에서 결정적인 터닝 포인트를 만들어냈다. 도하가 다쳤다는 소식을 들은 하경이 한달음에 땅콩집으로 달려갔고 자신을 걱정하며 울먹이는 그녀를 마주한 도하는 벅차오르는 기쁜 마음을 숨기지 못했다. 결국 도하는 기습 입맞춤으로 17년 짝사랑의 봇물을 터뜨렸다. 두 사람의 키스 엔딩은 보는 이들의 심장을 폭발하게 만들며 향후 전개에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

제작진은 “17년을 돌아 드디어 서로의 마음을 마주한 도하와 하경의 로맨스가 앞으로 더욱 짙어질 예정”이라면서 “하경이 수혁과의 관계 정리를 어떻게 할 것인지, 친구에서 연인으로 넘어가는 과정에서 겪게 될 도하와 하경의 성장통과 설렘을 기대해 달라”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

