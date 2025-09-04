금호타이어, 아동 및 청소년 대상 교육기부 활동…‘금호타이어 나를 지켜줘’ 활동 실시

금호타이어(대표이사 정일택)가 어린이 및 청소년을 대상으로 ‘금호타이어 나를 지켜줘’ 활동을 이어가고 있다.

‘금호타이어 나를 지켜줘’ 활동은 아동, 청소년을 위한 교통안전 교육과 학교폭력 예방교육을 예술과 접목시킨 프로그램으로, 학생들의 올바른 사고력과 위험상황 대응력을 제고하기 위해 2020년부터 금호타이어와 한국메세나협회(회장 윤영달)가 함께 추진하고 있는 사업이다.

올해 ‘어린이 교통안전 교육’은 서울 소재 초등학교 3~5학년 학생들을 대상으로, 음악과 무용을 활용해 어린이가 직접 교통안전 노래(캠페인송)와 무용 동작을 만들며 안전수칙을 익히는 참여형 활동으로 진행된다.

또한 ‘청소년 학교폭력 예방 교육’은 서울 소재 중학교 3개교를 대상으로 학교폭력을 주제로 한 공감형 뮤지컬 ‘드림, 인 더 스쿨’ 공연을 선보인다. 언어폭력, 신체폭력, 집단 따돌림, 사이버폭력 등 교내외 폭력 문제에 대한 심각성을 인식하고 비폭력 실천으로 확장하기 위해 메시지를 전달하고자 한다.

금호타이어 강진구 경영지원팀장은 “학생들이 겪고 있을, 겪을 수도 있는 문제에 대하여 스스로 생각해보고 책임감 있게 행동할 수 있도록 울림을 주는 것이 ‘금호타이어 나를 지켜줘’ 프로그램의 취지이다. 금호타이어는 청소년 대상 다양한 사회공헌 프로그램을 활용해 ‘안전’에 대한 경각심을 가질 수 있도록 지속 노력할 것이다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 어린이 교통안전 교육, 청소년 학교폭력 예방 교육 뿐만 아니라 희망의 공부방 조성, 초등학교 교실숲 조성, 교통사고 유자녀 미래역량 강화 멘토링 실시 등 아동 및 청소년을 대상으로 다양한 교육기부 사업과 후원 사업을 실시하며 ESG 경영을 적극 실천하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

