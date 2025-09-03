후반기 꼴찌 KIA…흔들리는 마운드&지우지 못한 징크스

사진=KIA타이거즈 제공

디펜딩챔피언의 위엄이 보이지 않는다.

프로야구 KIA의 발걸음이 무겁다. 좀처럼 앞으로 나아가지 못하고 있다. 6월(0.682) 월간 승률 1위에 오르며 속도를 높였던 것도 잠시. 후반기 들어서면서 페이스가 뚝 떨어졌다. 35경기서 12승(1무22패)을 올리는 데 그쳤다. 최하위 승률(0.353)이다. 점점 가을야구가 멀어진다. 2일 기준 57승4무62패로 8위에 자리하고 있다. 5위와 3.5경기 차. 8월 초 4위였던 것과는 대조되는 그림이다. 포기할 단계는 아니다. 다만, 남은 경기 수를 고려할 때 쉽지 않은 숫자다.

개막 전까지만 하더라도 KIA는 ‘절대 1강’으로 분류됐다. 그만큼 객관적 전력서 좋은 평가를 받았다. 지난 시즌 압도적 기량으로 통합우승을 일궜다. 팀 평균자책점(4.40) 1위, 팀 타율(0.301) 1위에 빛났다. 마지막까지 경기를 치르면서 피로가 쌓인 부분은 있겠지만, 비시즌 큰 출혈이 없었다는 부분도 긍정적이었다. 장현식이 LG로 떠났으나 키움과의 트레이드를 통해 조상우를 품었다. 장타력을 높이고자 소크라테스 브리토 대신 패트릭 위즈덤과 손을 잡았다.

사진=KIA타이거즈 제공

막상 뚜껑을 열어보니 전혀 다른 흐름이 기다리고 있었다. 시즌 초반부터 부상 악재가 끊이지 않았다. ‘슈퍼스타’ 김도영을 비롯해 곽도규, 나성범, 황동하, 김선빈 등 부상일지가 빼곡하게 채워졌다. 주축 선수들이 대거 빠지면서 팬들 사이에선 ‘함평(2군) 타이거즈’라는 웃지 못 할 수식어가 붙기도 했다. 그래도 나름 잘 버텼다. 7월 초 2위까지 찍었다. 완전체가 되면, 더 탄력을 받을 거란 기대감이 팽배했다. 부상자들이 하나둘 돌아왔지만 경기력은 더 떨어졌다.

가장 큰 문제는 흔들리는 마운드다. 팀 평균자책점 4.67로, 리그 8위로 처져 있다. 2일 대전 한화전은 씁쓸함을 남겼다. 6명의 투수가 나서 무려 21점을 내줬다. 올 시즌 최다 실점이다. 특히 불펜 쪽이 심각하다. 5.32로 9위. 역전패(32패·2위)가 많은 이유다. 뒤쪽에서 계속 문이 열린다. ‘마무리’ 정해영의 부진이 뼈아프다. 최근 10경기서 패전만 세 차례 떠안았다. 지난달 31일 수원 KT전이 대표적이다. 8회까지 6-4로 앞섰으나, 9회 말 대거 3실점하며 경기를 놓쳤다.

구단도 두 손 놓고 쳐다만 본 것은 아니다. 지난 7월28일 NC와 3대3 트레이드를 통해 투수 김시훈, 한재승 등을 영입했다. 9월 확대 엔트리로 투수 김태형, 이성원, 포수 한승택, 내야수 윤도현, 외야수 정해원 등을 올리기도 했다. ‘에이스’ 제임스 네일의 등판을 앞당기는 등 승부수를 띄우기도 했다. KIA는 앞서 2009시즌, 2017시즌 우승한 뒤 다음 해엔 힘이 빠진 모습을 보인 바 있다. 올해도 징크스가 계속될 것인가. 보다 치열하게, 반전의 계기를 만들어야 한다.

사진=KIA타이거즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]