가누다 갤러리 청담점, 오픈 3주년 맞아 감사 이벤트 진행

국내 최초의 기능성 베개 브랜드 ‘가누다’가 서울 가누다 갤러리 청담점 오픈 3주년을 맞아 고객 감사 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 청담점 단독으로 오는 30일까지 한 달간 진행 중이다.

행사 기간 가누다 갤러리 청담점을 방문해 제품을 체험하는 방문객에게는 몰튼브라운 바디 세트가 증정되며 20만 원 이상 구매자에게는 ‘가누다 밸런스’, 100만 원 이상 구매자에게는 에르메스 어메니티 세트가 제공된다.

또한 풍성한 할인 혜택도 마련됐다. 가누다 베개 전 제품은 20% 할인, 숙면을 돕는 ‘냅’은 30% 할인, 패밀리 브랜드인 까르마 침대와 매트리스는 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

가누다는 물리치료사가 두개천골요법을 적용해 개발한 국내 최초의 기능성 베개 브랜드다. 목과 허리를 바르게 잡아주는 독자적인 설계로 많은 소비자들에게 사랑받고 있다.

이번 청담점 3주년 기념 이벤트는 직접 체험을 통해 가누다 베개와 침대·매트리스 등 다양한 제품을 만나보고, 특별한 혜택까지 누릴 수 있는 좋은 기회가 될 전망이다.

가누다와 까르마의 오너사인 ㈜티앤아이 조우영 마케팅 이사는 “그동안 청담점을 찾아주신 고객분들의 성원에 보답하고자 풍성한 사은품과 할인 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 더 많은 분들이 가누다의 건강한 수면 문화를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]