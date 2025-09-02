49세 미모 실화?…야노 시호, BTS RM·블랙핑크와 나란히

모델 야노 시호가 방탄소년단 RM과 블랙핑크 멤버들과의 만남을 인증했다.

야노 시호는 2일 자신의 SNS에 “Nice to meet”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 야노시호는 보라색 오프숄더 드레스를 입고 한 브랜드 행사에 참석해 시선을 사로잡았다.

특히 이날 현장에서는 DJ 페기 구를 비롯해 방탄소년단 RM, 블랙핑크의 리사·로제·지수 등 글로벌 스타들과 함께한 모습이 담겼다. 야노 시호는 이들과 나란히 선 채 자연스러운 포즈로 사진을 남기며, 글로벌 셀럽들과의 친분을 드러냈다.

눈길을 끈 것은 49세라는 나이가 무색할 만큼 돋보인 야노 시호의 미모와 아우라였다. 젊은 스타들 사이에서도 독보적인 존재감을 발산하며 감탄을 자아냈다.

한편, 야노 시호는 이종격투기 선수 추성훈과 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 두 사람은 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 많은 사랑을 받았으며, 최근에는 ENA 예능 ‘내 아이의 사생활’에도 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

모델 야노 시호가 방탄소년단 RM과 블랙핑크 멤버들과의 만남을 인증했다. 사진 = 야노 시호 SNS 계정

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]