‘부코페’ 관객 2700명과 개막공연 성료…코미디 유튜브 대상 ‘랄랄’

부산국제코미디페스티벌 개막공연 현장 모습. 부산국제코미디페스티벌 조직위원회 제공

아시아 최초이자 최대 규모의 국제 코미디 축제인 ‘제13회 부산국제코미디페스티벌(BICF)’이 개막공연을 성황리에 진행했다.

부코페 개막공연은 지난 29일 오후 7시 벡스코 오디토리움에서 열렸다. 전석 매진을 기록한 이날 행사는 2700여 명의 관객과 함께 화려한 시작을 알렸다.



개막에 앞서 개그맨 김동하의 사회로 부코페의 상징인 블루카펫 행사가 열렸다. 박형준 조직위원장(부산시장), 김준호 집행위원장, 김대희 이사 등 주요 관계자뿐 아니라 국내 공연팀 ‘개그콘서트 with 부코페’, ‘만담어셈블@부코페’, ‘서울코미디올스타스’, ‘안영미쇼:전체관람가(슴)쇼’, ‘변기수의 해수욕쇼’, ‘소통왕 말자할매 show’, 그리고 해외 공연팀 ‘벙크토피아(Bunktopia)’, ‘웍앤올(Wok ‘n’ Woll)’, ‘최강 일본 개그쇼(The Ultimate Japanese Comedy Show)’ 등 다채로운 출연진들이 블루카펫에 올라 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

본격 개막공연 시작에 레전드 개그맨 박명수가 등장하자 현장의 열기는 순식간에 최고조에 달했다. 이어 개그우먼이자 인기 크리에이터 랄랄의 부캐릭터 ‘58년생 건물주 이명화’가 흥겨운 트로트 ‘진짜배기’를 열창, 폭발적인 에너지로 관객과의 소통을 이끌며 무대를 장악했다. 신명나는 무대 뒤 랄랄은 MC 박명수와 부산 이행시 등 완벽한 티키타카로 폭소를 유발했다. 더불어 해외 공연팀 ‘벙크토피아’는 인형극과 그림자 마술을 접목시킨 환상적인 무대로 국제 페스티벌다운 묘미를 더했다.

지난해에 이어 올해도 코미디 유튜브 대상 시상식이 진행됐다. 이 상은 한 해 동안 가장 큰 사랑을 받은 코미디 콘텐츠 채널에 수여되는 상으로 박형준 조직위원장이 직접 시상자로 나섰다. 랄랄, 쉬케치, 스낵타운의 쟁쟁한 후보들 사이에서 랄랄이 영예의 대상을 수상했다. 랄랄은 이명화 캐릭터의 톤으로 무대에 올라 “별안간에 건강하시고, 요즘 웃을 일이 없고 세상이 각박한데 세상이 그저 거지 같지는 않다”며 “인생은 별것 없고 크게 의미 부여하지 말았으면 한다. 하루하루 즐기고 살아가면 된다”라는 웃음 가득한 소감을 전했다.

박형준 조직위원장(부산시장)과 김준호 집행위원장의 개회선언 뒤 이어진 2부 갈라쇼에서는 대한민국 코미디의 상징적인 프로그램 ‘개그콘서트’ 팀의 특별 공연이 펼쳐졌다. 황해, 심곡파출소, 데프콘 어때요, 말자 할매 등이 릴레이 공연을 선보이며 관객들의 웃음을 책임졌다. 이어 가수 윤수일이 축하 무대로 히트곡 아름다워, 아파트를 열창했고, 전 출연자들이 즉석 댄스파티를 벌이며 무더위를 시원하게 날려버렸다.

마지막으로 모든 출연진이 무대에 올라 부코페의 캐치프레이즈인 “부산바다! 웃음바다!”를 외치며 행사의 성공적인 개막식을 마무리했다.

부코페는 개막공연을 시작으로 오늘(30일)부터 본격적인 극장 공연에 돌입한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

