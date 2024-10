앰퍼샌드원, 청량돌이 온다…‘ONE QUESTION’ 하이라이트 메들리 공개

앰퍼샌드원이 새 앨범 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

앰퍼샌드원의 소속사 FNC엔터테인먼트는 20일 공식 SNS를 통해 10월 22일 발매하는 앰퍼샌드원 미니 1집 ‘ONE QUESTION’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 청량한 비주얼을 자랑하는 콘셉트 포토가 종이 질감의 콜라주로 펼쳐지며, 전곡 음원의 일부가 담겼다.

타이틀곡 ‘He + She = We’(히 더하기 쉬는 위)는 캐치한 리듬과 에너제틱한 멜로디가 어우러진 펑키 하우스 장르의 곡으로 청량한 감성이 돋보인다. 씨엔블루 정용화가 작사, 작곡에 참여한 이 곡은 연애 공식을 넘어 서로가 서로를 완성시키는 특별한 관계를 가사로 재치 있게 풀어냈다.

타이틀곡 ‘He + She = We’(히 더하기 쉬는 위) 외에도 앰퍼샌드원만의 풋풋한 감성을 담아낸 ‘Calling You Back’, 에너제틱함이 매력적인 락 사운드 기반의 힙합 댄스곡 ‘Slide’, 나캠든과 마카야가 작사에 참여한 ‘Whip It’, 로맨틱한 메시지가 담겨 있는 레트로 팝 장르의 ‘Over The Moon’, 감성적인 멜로디가 돋보이는 발라드곡 ‘Fly’까지 총 여섯 곡이 담겼다.

앰퍼샌드원의 미니 1집 ‘ONE QUESTION’은 ‘사랑’에 대해 제시하는 질문을 의미하며, 답을 찾기 위해 여러 방법을 시도하는 과정에서 거침없이 직진하는 앰퍼샌드원의 매력을 확인할 수 있다. 앰퍼샌드원은 청량 콘셉트의 끝판왕임을 증명할 예정으로, 소속사 선배인 씨엔블루 정용화와 엔플라잉 이승협이 지원사격에 나서 이번 컴백에 대한 관심이 뜨겁다.

앰퍼샌드원은 10월 22일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 새 앨범 ‘ONE QUESTION’의 전곡과 타이틀곡 ‘He + She = We’의 뮤직비디오를 공개하고 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

