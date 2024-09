트와이스 미사모, 비주얼 폭발 ‘오트 쿠뛰르’ 예고

그룹 트와이스의 유닛 미사모(MISAMO)가 11월 일본 미니 2집 'HAUTE COUTURE'(오트 쿠뛰르)를 발매한다.

미나, 사나, 모모로 결성된 트와이스 유닛 그룹 미사모는 11월 6일 두 번째 미니 앨범 'HAUTE COUTURE'를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 트와이스 일본 공식 SNS 채널에 새 앨범 트레일러 영상 'Trailer Prologue - MISAMO's Atelier'(트레일러 프롤로그 - 미사모의 아틀리에)와 재킷 이미지를 오픈하고 글로벌 팬들을 환호케 했다.

16일 0시 공개된 앨범 트레일러는 장인의 손길로 정성스럽게 옷이 만들어지는 과정과 독창적인 스타일을 자랑하는 미사모의 이야기가 담겼다. 특히 원 테이크로 촬영된 영상의 앞 부분은 한층 더 업그레이드된 미사모의 럭셔리한 매력이 표현돼 호기심을 증폭시킨다.

이어 16일~18일 오후에는 세 가지 콘셉트의 재킷 이미지가 순차 공개됐다. 사진 속 미나, 사나, 모모는 브라운 슈트, 뱅 헤어 등 시밀러 룩으로 멋을 내는가 하면 다채로운 색감의 스타일링으로 개성을 드러내 신보 기대감을 높였다.

화려한 컴백을 예고한 미사모는 지난해 7월 데뷔작 'Masterpiece'(마스터피스)로 오리콘 주간 앨범 랭킹(2023.7.24~7.30) 정상을 비롯해 아이튠즈 스토어 앨범 랭킹, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 등 각종 차트 1위를 석권하며 팬들의 커다란 사랑을 받았다.

올해 7월에는 트와이스가 다섯 번째 월드투어 일환 추가 공연 ''READY TO BE' in JAPAN SPECIAL'('레디 투 비' 인 재팬 스페셜)로 해외 여성 아티스트 사상 최초 일본 닛산 스타디움에 입성, 약 14만 관객을 동원하며 존재감을 빛냈다. '글로벌 최정상 걸그룹' 트와이스의 막강한 기세를 이어갈 유닛 미사모의 활약에 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

