블랙핑크 지수, “최선을 다해볼게요“ 미모로 압도한 현장

블랙핑크 지수가 압도적인 미모를 뽐낸 촬영 현장 비하인드를 공개했다.

사진=유튜브 ‘행복지수 103%’

27일 유튜브 ‘행복지수 103%’에는 ‘[Making] dyson SHOOT BEHIND’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 지수는 광고 촬영을 진행하며 찰랑이는 생머리로 시선을 사로잡았다.

영상 속 지수는 “아래쪽으로 향하게 하는 건데 줄로 가면 끈이 짧아서 그래. 끈 짧아서 이게 잡아올 수가 없어서”라며 난처해했다. 그는 스탭들 도움을 받으며 촬영을 진행하다가 “최선을 다해볼게요. 화이팅!”이라며 열정적인 모습을 보였다. 이후 세팅에 들어선 뒤 “

이것은 내가 디올쇼 때 했던 젖은 머리?”라며 회상했다.

누리꾼들은 댓글로 지수의 압도적인 미모에 환호를 아끼지 않았다.

한편, 지수가 소속된 블랙핑크는 2016년에 데뷔해 ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 등 여러 히트곡을 발매, 전 세계를 휩쓸었다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]