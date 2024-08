싸이커스, 오늘(7일) 오늘 日 정식 데뷔…글로벌 팬심 접수 준비 완료

그룹 싸이커스(xikers)가 일본 접수에 나선다.

오늘(7일) 0시 싸이커스가 일본에서 데뷔 싱글 1집 ‘츠키(루나틱)(Tsuki(Lunatic))’을 정식 발매했다. 이번 앨범 ‘츠키(루나틱)’은 싸이커스가 일본에서 처음으로 발매하는 싱글 1집으로, 동명의 타이틀곡 '츠키(루나틱)’을 비롯해 '쿨(Cool)', '아 유 시리어스?(Are you serious?)' 등 3곡과 함께 각 곡의 인스트루멘털(Instrumental) 음원까지 총 6곡이 수록됐다.

힙합 장르의 타이틀곡 ‘츠키(루나틱)’는 “위 갓 위 갓 모어(We got we got more)”라는 중독성 있는 가사가 특징적이며, '쿨'은 일렉트릭 사운드와 어쿠스틱 기타의 울림이 어우러져 파워풀함을 느낄 수 있는 강렬한 곡이다. 또한 '아 유 시리어스?’는 싸이커스의 색다른 음악 색깔을 확인할 수 있는 곡으로, 아름다운 멜로디에 멤버들의 투명한 보컬이 더해져 무더위에 지친 리스너들에게 힐링을 선사할 예정이다. 이러한 다채로운 분위기의 곡들이 이번 ‘츠키(루나틱)’ 앨범을 풍부하게 채웠다.

일본 정식 데뷔를 통해 싸이커스의 음악적 역량이 한층 더 성장할 것으로 점쳐지는 가운데, 오늘 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘츠키(루나틱)’ 뮤직비디오가 공개될 예정이라 기대감이 최고조에 이르고 있다.

사실 싸이커스는 일본 정식 데뷔에 앞서 일찌감치 예열을 마쳤다. 지난해 도쿄와 오사카에서 개최한 첫 월드투어 '트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터(TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER)'부터 최근 성료한 첫 팬미팅 '싸이커스 퍼스트 팬미팅 : 로디맵 인 재팬(xikers 1st FANMEETING : roadymap IN JAPAN)'까지 현지 팬들을 만나며 열기를 달구고 있던 것.

뿐만 아니라 일본 구글 트렌드 지수에 따르면 싸이커스는 일본 정식 데뷔 전임에도 불구하고 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저, 프리뷰 영상 등 콘텐츠가 공개될 때마다 검색량이 증가하는 추이를 보이며, 지속적으로 현지 팬들의 반응을 이끌어냈다. 일본 현지에서 싸이커스의 뜨거운 인기를 실감하게 할 수 있는 대목이다.

이에 본격적인 일본 데뷔 활동을 돌입한 싸이커스에게 일본 유명 방송 출연 및 매체 인터뷰 등 러브콜이 쏟아지고 있다. 싸이커즈는 현지의 관심과 팬들의 응원에 힘입어 다양한 프로모션을 전개하며 일본 활동에 박차를 가할 계획이다. 정식 데뷔 전부터 달아오른 열기를 이어가며 ‘글로벌 슈퍼 루키’다운 행보로 존재감을 공고히 다져가고 있는 싸이커스. 올여름 국내외 K팝 팬들을 사로잡고 향후 싸이커스가 선보일 글로벌 활약에 귀추가 주목된다.

