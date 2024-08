위버스라이브, 론칭 2년 만에 1만 건 돌파…팬 6.4억명 지켜봤다

위버스의 실시간 영상 스트리밍 서비스 '위버스라이브(weverse LIVE)'가 스트리밍 횟수 1만 건을 돌파했다. 위버스에 입점한 아티스트들이 2년간 1만 번 라이브를 통해 팬들과 소통했다는 의미로, 2022년 7월 '위버스라이브' 론칭 이후 약 2년 만에 거둔 성과다.

위버스컴퍼니에 따르면 지난 2일 기준으로 위버스라이브 진행 횟수는 10,004회에 달했다. 1만 번째 라이브를 진행한 아티스트는 (G)I-DLE 미연이었다.

현재까지 위버스라이브에 참여한 아티스트는 141개 팀으로, 위버스에 입점해있는 아티스트 152개 팀 중 약 93%에 달하는 아티스트가 실시간 영상 라이브를 통해 팬들과 소통했다.

지난 2년간 가장 많이 위버스라이브를 진행한 아티스트는 엔하이픈(ENHYPEN)으로, 총 445회 위버스라이브를 통해 팬들을 만났다. 엔하이픈은 지난 2년 간 한국과 일본에서 13개의 앨범을 발매하고 10여 곳의 도시에서 58회 월드 투어를 진행하는 동안 틈틈이 위버스라이브를 진행해 팬들의 큰 호응을 얻었다. 가장 많은 위버스라이브를 진행한 아티스트 개인 멤버는 그룹 트레저(TREASURE)의 지훈으로, 모두 147회 위버스라이브를 켰다. 지훈은 지난해 말 발표된 ‘위버스 팬덤 트렌드’에서도 324일 연속으로 위버스를 방문한 것으로 집계되는 등 위버스 라이브를 통해 글로벌 팬들과 활발히 소통하고 있다.

아티스트들의 위버스라이브를 지켜본 전 세계 누적 시청자 수(각 영상 시청자 수의 합)는 약 6억 4000만 명, 누적 재생 수는 23억 회에 달한다. 시청자의 약 90%는 한국 이외의 지역에 거주하는 해외 유저로, 위버스라이브를 통해 아티스트와 팬 간의 물리적 거리라는 한계를 극복하고 친밀한 소통을 이어갈 수 있었다. 팬들이 위버스라이브를 시청하며 발송한 채팅 메시지 수도 8억 2000만 건에 달했다.

가장 많은 재생 수를 기록한 아티스트는 방탄소년단이었다. 방탄소년단의 위버스라이브는 약 12억 7000만 회 재생됐다. 가장 많은 조회수를 기록한 단일 라이브는 2022년 10월 15일 진행된 '옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)' 콘서트였다.

한편, 위버스라이브는 아티스트와 팬덤 간의 소통 방식을 사진과 텍스트 중심에서 실시간 영상 라이브로 확대하며 새로운 장을 열었다. 아티스트가 팬들에게 자신의 일상을 생생하게 공유하는 친밀한 방식의 소통을 가능하게 하는 한편, 최근에는 위버스라이브를 통해 신보 발매 기념 쇼케이스와 이벤트 등을 진행하는 등 공식 프로모션 채널로도 활발히 활용하고 있다. 올 3월 입점한 미국의 팝스타 코난 그레이(Conan gray) 역시 새 앨범 'Found Heaven' 발매를 기념한 위버스라이브로 팬들과 Q&A를 진행했다.

최준원 위버스컴퍼니 대표는 "위버스라이브는 아티스트와 팬덤 간 소통 방식을 획기적으로 변화시키는 한편, 물리적·심리적 거리를 허물며 아티스트와 팬덤의 관계를 더욱 공고히 해준 위버스의 대표 서비스"라며 "아티스트와 팬덤의 의견을 적극 청취해 위버스 합동 라이브 기능을 업그레이드하는 등 유저의 니즈에 맞게 서비스를 발전시키고 있는 만큼, 위버스는 새로운 팬덤 문화를 제시하는 플랫폼으로 지속 발전할 것"이라고 밝혔다.

